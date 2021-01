La Troisième guerre : une bande-annonce tendue avec Leïla Bekhti et Karim Leklou

Films Capricci vient de dévoiler un premier teaser de "La Troisième Guerre" avec Leïla Bekhti, Anthony Bajon et Karim Leklou. Le drame s’annonce intense si l’on en croit ces premières images.

Un jeune militaire au cœur de La Troisième guerre

On pourra bientôt découvrir La Troisième guerre, un drame centré sur des militaires patrouillant Paris pour parer à toute éventuelle menace. L’intrigue nous fera suivre Léo, un jeune militaire ayant tout juste terminé sa formation et qui se retrouve sur le terrain pour la première fois. Il est envoyé pour remplir une mission Sentinelle à Paris. Il rejoint alors un groupe de soldats et est chargé de monter la garde dans les rues de la capitale, se préparant au pire à n’importe quel moment…

C’est Giovanni Aloi qui a réalisé La Troisième guerre. Il l’a mis en scène en s’appuyant sur un scénario qu’il a co-écrit avec Dominique Baumard. Devant la caméra, Anthony Bajon interprète Léo, le jeune militaire au centre de l’intrigue. Leïla Bekhti et Karim Leklou y jouent Yasmine et Hicham, deux de ses collègues. Arthur Verret fait aussi partie de la distribution du long-métrage, tout comme Jonas Dinal ou encore Esdras Registe.

Des premières images intenses pour La Troisième guerre

La bande-annonce de La Troisième guerre nous promet un drame intense à la réalisation nerveuse. Le teaser met en avant Léo, qui illustre en voix off les images qui défilent à l’écran. Alors qu’il patrouille dans les rues de Paris avec d’autres soldats menés par le personnage joué par Leïla Bekhti, on peut voir au visage du jeune militaire qu’il s’agit de sa première mission. Il y découvre le terrain et semble toujours en alerte et se préparant au pire. Le jeune homme semble particulièrement tendu dans une situation qu’il découvre.

La Troisième guerre © Films Capricci

Le film devrait nous proposer une plongée dans le quotidien de ces militaires, dont le travail consiste à constamment rester à l’affût d’un éventuel danger. Les images dévoilées n’en révèlent pour le moment pas plus sur l’intrigue du long-métrage, et il faudra sans doute attendre une plus longue bande-annonce pour en savoir davantage.

La Troisième guerre a en tout cas fait forte impression à la Mostra de Venise. Le film faisait partie de la sélection officielle du festival dans la section Orizzonti. La sortie du long-métrage d'Aloi est prévue pour le 21 mars prochain dans les salles.