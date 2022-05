La Vérité si je mens ! : le jour où José Garcia a passé un appel décisif pour sa carrière

Grand succès de la fin des années 90, "La Vérité si je mens !" doit une partie de sa réussite à son inoubliable Serge Benamou, interprété par José Garcia. Mais à l'origine, il s'agissait d'un tout petit rôle, qui n'était même pas pour lui...

Un grand succès populaire du cinéma français

Le cinéma français et la comédie, c'est un éternel amour qui enfante chaque décennie quelques très grands succès populaires. Des longs-métrages qui cartonnent dans les salles sans s'être vraiment annoncés, et souvent suivis de leurs suites, pour le meilleur et pour le pire.

Dans les années 90, il y a notamment Les Visiteurs (1993) et Les Trois Frères (1995), deux films qui terminent leur année au sommet du box-office français, devant des grandes productions américaines. En 1997, La Vérité si je mens ! de Thomas Gilou n'est pas loin de rééditer l'exploit, terminant sur la troisième marche du box-office avec 4,9 millions d'entrées, derrière Le Cinquième élément et Men in Black. Mais devant Le Monde perdu de Steven Spielberg, pour quelques dizaines de milliers d'entrées.

La Vérité si je mens ! ©Mars Distribution

La clé du succès ? Une comédie sur des thématiques communautaires, qui suit l'intégration d'un jeune chômeur non juif dans une bande d'amis du Sentier, avec une écriture décomplexée et un casting de jeunes talents hyper talentueux. Il y a Eddie (Richard Anconina), qui essaye donc tant bien que mal de se faire passer pour juif et séduire la fille de son patron (Amira Casar), il y a Dov (Vincent Elbaz), meilleur ami d'Eddie, Patrick, le flambeur milliardaire (Gilbert Melki)...

Mais surtout il y a Serge (José Garcia), cousin de Patrick et homme d'affaires raté, toujours désargenté et enferré dans des combines improbables, dont il se sort toujours de justesse, entre génie et folie.

Le flair de José Garcia pour le bon personnage

Serge Benamou a sa place au sein des personnages comiques les plus drôles et attachants du cinéma français. José Garcia l'incarne totalement, et il vole toutes les séquences dans lesquelles il apparaît. C'est une évidence à l'écran, mais qui ne l'était pas du tout au moment du casting. En effet, José Garcia devait initialement jouer un autre rôle dans La Vérité si je mens !.

Au moment où se lance la production de La Vérité si je mens !, José Garcia n'a fait que de toutes petites apparitions au cinéma, mais il s'est révélé en formidable clown et comédien dans l'émission Nulle part ailleurs depuis 1994. Un talent comique indéniable et une notoriété télévisuelle qui lui valent ainsi la proposition d'incarner Rafi Stylmod, tailleur renommé du Sentier et compagnon de Karine.

Celui-ci est finalement interprété par Elie Kakou, et José Garcia obtient sur sa propre requête le rôle de Serge, pourtant moins développé et moins présent dans le scénario.

Dans cette interview donnée à GQ où il revient sur ses rôles iconiques, il explique ainsi :

J'étais pressenti pour le rôle d'Elie Kakou, qui faisait Rafi Styl'mode, et quand j'ai lu Serge Benamou, qui était tout petit, pour la seule fois de ma vie, j'ai appelé Thomas Gilou et je lui ai dit : "Franchement, si tu me donnes l'autre (Serge)", et alors qu'il avait moins de jours de tournage, "si tu me donnes celui-là, je suis sûr que je vais pouvoir en faire quelque chose."

Le rôle d'une vie

L'intuition de l'acteur fut la bonne, puisqu'il est la grande révélation de La Vérité si je mens !. Il éclipse en effet ses partenaires, et jette par exemple un peu d'ombre à l'histoire entre Dov, Karine (Aure Atika) et Rafi, qu'on perçoit pourtant importante dans la narration. En effet, de simple trublion de la bande, "hiérarchiquement" en-dessous d'Eddie et Dov, il devient un des moteurs principaux du film, et de fait un des personnages principaux.

Personne ne s'y trompe, tout le monde est sous le charme, et José Garcia est distingué en 1998 par une nomination au César du Meilleur espoir masculin. La suite ? José Garcia s'installe durablement au cinéma et devient une figure incontournable de la comédie made in France, tout en s'offrant quelques rôles dramatiques marquants, notamment dans Le Couperet en 2005. Il reprend son rôle de Serge Benamou pour La Vérité si je mens ! 2 en 2001 et La Vérité si je mens ! 3 en 2012.