La Vraie famille : une bande-annonce émouvante avec Mélanie Thierry et Félix Moati

Un enfant de 6 ans placé en famille d'accueil voit son père biologique revenir dans sa vie pour réclamer sa garde et c'est d'un coup plusieurs destins qui basculent. Découvrez la très belle bande-annonce de "La Vraie famille", un drame attendu en 2022 avec Mélanie Thierry et Félix Moati

La Vraie famille, le drame français du début d'année 2022 ?

Le cinéma français n'est pas à l'aise avec tous les genres mais pour les amateurs de drames, il y a largement de quoi être contenté par chez nous. Le 16 février prochain, une nouvelle proposition en la matière va débarquer sur nos écrans : La Vraie famille. Un long-métrage écrit et réalisé par Fabien Gorgeart, qui semble être un prolongement logique après Diane a les épaules. Dans ce dernier, il racontait comment une femme acceptait de porter un enfant pour ses deux meilleurs amis. Au même moment, elle tombait amoureuse d'un homme, ce qui n'était clairement pas le moment idéal.

La Vraie famille va également parler de maternité, sous un autre angle, en suivant Anna. À 34 ans, elle a fondé une famille avec son mari et ses deux enfants. Au milieu, un troisième garçon s'est greffé, Simon. Celui-ci a été placé chez eux par l'Assistance sociale. Or, arrivé à l'âge de 6 ans, son père biologique se manifeste et souhaite récupérer la garde de son fils. Tout bascule pour Anna et elle refuse de laisser partir celui qu'elle considère comme son troisième enfant.

La vraie famille ©Cédric Sartore

Une bande-annonce touchante

Dans son nouveau film, Fabien Gorgeart va se demander ce qui définit une mère. Il promet également de nous livrer un drame touchant. C'est du moins ce que l'on peut espérer grâce à la bande-annonce de La Vraie famille qui vient d'être révélée. Dans le rôle principal, on découvre une Mélanie Thierry qui a l'air d'être investie et convaincante en mère de substitution sentant que la fin d'une période approche. Elle partage l'affiche avec Lyes Salem, qui tient le rôle de son mari, et Félix Moati dans la peau du père de Simon.

De ce que l'on comprend, le scénario va raconter comment se déroule le processus lors duquel un enfant quitte une famille d'accueil, avec la douleur que cela peut engendrer des deux côtés. Beau sujet, pour un film qui a déjà fait parler de lui en bien lors de sa présentation au dernier festival d'Angoulême.