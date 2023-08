La Zone d'Intérêt : le film choc de Cannes 2023 s'offre des nouvelles images de l'envers d'Auschwitz

Découvrez deux nouvelles images du film choc de Cannes 2023 "La Zone d'Intérêt" de Jonathan Glazer sur l'envers des camps de la mort. En France, le long-métrage qui a reçu le Grand Prix à Cannes sortira en début d'année 2024.

La Zone d'Intérêt : le Grand Prix de Cannes 2023

Dix ans après Under the Skin, le cinéaste britannique Jonathan Glazer est revenu de la plus belle des manières au dernier Festival de Cannes. En effet, son film La Zone d'Intérêt (The Zone of Interest en VO), présenté en compétition officielle, est reparti avec le Grand Prix. Il a été pour de nombreux festivaliers le grand choc de cette quinzaine.

Librement adapté du roman éponyme de Martin Amis paru en 2014, le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, et suit le quotidien étrangement normal de Rudolf Höss, commandant du camp d'Auschwitz, de sa femme Hedwig et de leur petite famille. Ensemble, ils s'efforcent de construire une vie de rêve dans leur petit pavillon avec jardin et piscine, juste derrière les camps de la mort.

Contrairement aux nombreux longs-métrages s'étant intéressés à l'horreur des camps de la mort, La Zone d'Intérêt de Jonathan Glazer prend le parti pris de montrer l'envers du décor d'Auschwitz, pour saisir l'infâme banalité qu'était la solution finale pour les dirigeants nazis.

Deux nouvelles images dévoilées : le film est attendu en janvier en France

Alors que La Zone d'Intérêt est attendu le 8 décembre prochain sur les écrans américains, le distributeur du film A24 a dévoilé deux nouvelles images. Sur la première, on découvre Rudolf Höss (Christian Friedel), de nuit, en train de fumer un cigare. La deuxième montre sa femme Hedwig (Sandra Hüller) en train de s'affairer au jardin avec leur bébé. C'est cette deuxième image qui symbolise le mieux le film de Glazer : la femme de Höss qui s'occupe de son jardin fleuri plein de vie alors qu'à quelques mètres des gens meurent dans des circonstances ignobles.

En France, il faudra hélas patienter un peu plus avant de pouvoir découvrir La Zone d'Intérêt. En effet, le film de Jonathan Glazer sortira le 31 janvier 2024.