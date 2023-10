La Zone d'intérêt : le film choc de Cannes s'offre un trailer glaçant

Découvrez ci-dessus un premier trailer glaçant pour "La Zone d'intérêt" de Jonathan Glazer, Grand Prix du dernier Festival de Cannes, qui revient sur la vie banale du directeur du camp d'Auschwitz, et de sa petite famille, à quelques mètres des atrocités commises sur les prisonniers.

La Zone d'intérêt : le grand retour de Jonathan Glazer

Dix ans après son dernier film marquant Under the Skin, le réalisateur britannique Jonathan Glazer fait un retour retentissant sur la scène cinématographique avec La Zone d'intérêt. Présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes 2023 (où nous l'avons découvert), ce long-métrage a non seulement remporté le Grand Prix, mais a également été le sujet de nombreuses discussions parmi les festivaliers, marquant profondément les esprits.

Le film, adapté du roman éponyme de Martin Amis paru en 2014, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il offre un regard singulier sur le quotidien de Rudolf Höss, commandant du camp d'Auschwitz, et de sa famille. Au lieu de se concentrer sur les horreurs des camps, Glazer a choisi de montrer l'envers du décor, dépeignant la vie étonnamment normale de cette famille vivant à proximité immédiate des camps de la mort.

Cette perspective unique, loin des représentations habituelles, promet une réflexion profonde sur la banalité du mal. Alors que la sortie de La Zone d'intérêt en France est prévue pour janvier 2024, le distributeur américain, A24, a dévoilé un premier trailer glaçant (il sortira en décembre dans les salles américaines).

Un premier aperçu percutant

Comme pour Under the Skin, Jonathan Glazer a mis en scène un film très sensoriel sur la vie en apparence idyllique de cette famille vivant à quelques mètres du camp de la mort. Ainsi, il a notamment fait un très gros travail sur le design sonore pour représenter les atrocités commises dans le camp. Ce premier trailer parvient à retranscrire, sans trop en montrer, le geste cinématographique de Jonathan Glazer, en attendant sa sortie dans les salles. La Zone d'intérêt a été choisi pour représenter l'Angleterre aux Oscars, et devrait sans aucun doute figurer parmi la sélection finale.

Le casting se compose notamment de Christian Friedel et Sandra Hüller.