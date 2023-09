L'Abbé Pierre : Benjamin Lavernhe habité dans un trailer impressionnant

Benjamin Lavernhe prête ses traits au fondateur d'Emmaüs dans "L'Abbé Pierre : une vie de combats". Un biopic qui se révèle à travers une superbe bande-annonce.

L'Abbé Pierre : un biopic qui s'annonce passionnant

Présenté hors compétition au 76e Festival de Cannes, L'Abbé Pierre : Une vie de combats se révèle à travers une bande-annonce impressionnante et touchante. Le nouveau film de Frédéric Tellier (L'Affaire SK1, Goliath) retrace les nombreuses luttes d'Henri Grouès. Sa mobilisation pendant la Seconde Guerre mondiale, ses actes de résistance, la fondation d'Emmaüs… Le long-métrage se penche sur les étapes les plus importantes de la vie de l'abbé Pierre, jusqu'à sa mort en 2007.

L'Abbé Pierre : Une vie de combats ©SND

Benjamin Lavernhe prête ses traits au prêtre et les premières images laissent espérer une performance habitée et qui ne devrait pas être oubliée par l'Académie des César, tout comme celle d'Emmanuelle Bercot, qui incarne Lucie Coutaz, la secrétaire de l'Abbé Pierre. Michel Vuillermoz, Chloé Stefani et Xavier Mathieu complètent la distribution.

L'Abbé Pierre : Une vie de combats est à découvrir au cinéma dès le 8 novembre 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.