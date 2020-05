Labyrinthe : Scott Derrickson (Doctor Strange) réalisera la suite

Scott Derrickson, le réalisateur de Doctor Strange, devrait s'attaquer à une suite du film "Labyrinthe", long-métrage à la fois fantastique et musical sorti en 1986 avec notamment David Bowie et Jennifer Connelly.

Scott Derrickson a à son actif plusieurs longs-métrages d'horreur, comme Sinister, L'Exorcisme d'Emily Rose et Délivre-nous du mal. En 2016, le cinéaste tourne Doctor Strange, porté par Benedict Cumberbatch et Tilda Swinton. Le film Marvel, visuellement très esthétique, conquiert les téléspectateurs.

Malheureusement, en raison de divergences artistiques, le réalisateur décide de ne pas rempiler pour le second volet des aventures de l'ex-chirurgien égocentrique. A noter que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est prévu pour le 5 mai 2021 et pourra compter sur la présence derrière la caméra de Sam Raimi.

Conte de fées

Un mal pour un bien, puisque Scott Derrickson a été, selon Screenrant, choisi pour réaliser un autre projet important ! Il s'agira de la suite de Labyrinthe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film iconique des années 1980, l'oeuvre narre l'histoire de la jeune Sarah (Jennifer Connelly). Un soir, alors qu'elle garde son frère cadet, l'adolescente prononce sans le vouloir une phrase fatidique tout en lui racontant une histoire. Ses mots condamnent le bébé à disparaître dans un monde imaginaire gouverné par l'horrifiant Jareth (David Bowie), androgyne roi des Gobelins.

Sarah n'a d'autre choix que de rejoindre cet autre monde, peuplé de fées et de lutins. Si elle échoue, son petit frère pourrait lui-même devenir un gobelin. Elle devra, en moins de treize heures précises, surmonter les diverses épreuves du labyrinthe du fascinant Jareth.

Pour cette suite, c'est Maggie Levins (Into the Dark) qui se chargera du scénario. Scott Derrickson devrait trouver son bonheur en tournant le nouveau volet de ce film culte et apprécié. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe un Labyrinth of Jareth Masquerade Ball à Los Angeles, qui résulte du long-métrage ? Lancé en 1997, cet événement cosplay majeur attire en moyenne 5000 curieux. L'annonce de cette suite devrait donc les ravir.