L'acteur Alec Baldwin tue par accident une personne et en blesse une autre sur le tournage d'un western

L'acteur et producteur américain Alec Baldwin, célèbre pour ses rôles au cinéma et pour son imitation de Donald Trump au Saturday Night Live, a fait feu avec une arme utilisée pour le tournage du western "Rust". La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée, et le réalisateur Joel Souza grièvement blessé.

Un accident fatal sur le tournage de "Rust" impliquant Alec Baldwin Jeudi 21 octobre 2021, au ranch Bonanza Creek, célèbre lieu de tournage de films de la région de Santa Fe, un très grave accident a eu lieu. Alors que s'y tourne un western intitulé "Rust", coproduit et interprété par Alec Baldwin et réalisé par Joel Souza, des coups de feu ont retenti. Selon le porte-parole du shérif de Santa Fe, les coups de feu ont été tirés par Alec Baldwin, atteignant mortellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Transportée d'urgence à l'hôpital, Halyna Hutchins, âgée de 42 ans, est malheureusement décédée des suites de ses blessures. Le réalisateur Joel Souza est, toujours selon le porte-parole du shérif de Santa Fe, dans un état "critique". Une tragédie encore inexpliquée Comme l'AFP en a été informé, l'acteur s'est rendu volontairement aux autorités pour faire une déclaration et répondre à des questions. Pour le moment aucune poursuite n'a été engagée ni aucune arrestation faite. Difficile d'imaginer qu'une telle chose puisse encore se produire, avec les protocoles de sécurité mis en place pendant les tournages impliquant l'utilisation de tels accessoires. On se souvient de la mort de Brandon Lee en 1993, fils du légendaire Bruce Lee mortellement blessé au ventre par une arme à feu censée elle aussi être chargée "à blanc", sur le tournage de The Crow. Une enquête doit être menée pour déterminer exactement le déroulé des événements et établir quels ont été les gestes d'Alec Baldwin lors de ce terrible accident. La production du film a été arrêtée pour un temps indéfini.