L'actrice Emmanuelle Béart révèle avoir été victime d'inceste

L'actrice française Emmanuelle Béart révèle dans le documentaire "Un silence si bruyant" avoir été victime d'inceste durant son adolescence. Un traumatisme personnel et collectif, qu'elle a souhaité mettre en lumière, avec d'autres victimes.

Emmanuelle Béart prend la parole

Égérie du cinéma français des années 80 et 90, l'actrice Emmanuelle Béart, âgée de 60 ans, est au centre d'un documentaire qu'elle a co-réalisé avec Anastasia Mikova et intitulé Un silence si bruyant. Tenu jusque-là confidentiel, il a été présenté ce mardi 5 septembre à la presse, avant sa diffusion prévue sur M6 le 24 septembre. Dans celui-ci, elle y fait de graves révélations, déclarant avoir été victime d'inceste durant son adolescence. Elle n'est pas la seule à prendre la parole dans ce documentaire, pour lequel quatre autres personnes apportent leur témoignage.

Anastasia Mikova et Emmanuelle Béart - Un silence si bruyant ©M6

Des mots personnels pour une situation collective

Les mots de l'actrice césarisée pour Manon des sources sont forts. Au-delà de son cas personnel, elle veut apporter un éclairage plus large sur un problème sociétal. Elle se porte donc en première ligne pour le mettre en lumière, avec ses mots.

J'ai 11 ans, c'est la nuit, j'en suis sûre, tu déchires mon sommeil, j'ai très froid, aucun cri ne sort de ma bouche, ma bouche est cousue. (...) Mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien. Tout peut recommencer et tu recommenceras pendant quatre ans. (...) Si ma grand-mère n'était pas intervenue, si elle ne m'avait pas mise dans un train à 15 ans pour aller rejoindre mon père, je ne sais pas si j'aurais pu vivre.

Emmanuelle Béart, comme l'a précisé la réalisatrice, ne révèle cependant pas qui est la personne qui a abusé d'elle, et ne souhaite pas "régler des comptes". Le souci premier de l'actrice est en effet d'agir, pour toutes les victimes. Dans un message précédant la présentation de Un silence si bruyant, elle a ainsi déclaré, "il y a le temps de survie et le temps pour agir. On est dans ce temps-là. Il faut une réponse politique, car l'inceste est un traumatisme collectif."