L'affaire Johnny Depp vs Amber Heard va être au coeur d'un documentaire

La firme Discovery Plus vient de commander un documentaire sur l'affaire qui oppose Johnny Depp et Amber Heard, qui retracera sur deux épisodes la rupture entre ces deux stars.

Johnny Depp et Amber Heard : la fin d'une romance houleuse

Le début de leur romance a débuté en 2009, quand Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés sur le tournage de Rhum Express. Malgré leurs 23 ans d'écart (aujourd'hui Johnny Depp a 58 ans et Amber Heard a 35 ans), les deux comédiens débutent leur histoire amoureuse sur le tournage du film de Bruce Robinson. En 2015, le couple décide de se marier lors d'une petite cérémonie très privée. Mais très rapidement, leur relation s'est dégradée. Johnny Depp est sérieusement tombé dans des problèmes d'alcool, comme a pu en témoigner l'équipe du film Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Puis, en 2018, Amber Heard a demandé le divorce, et a accusé son époux de violences physiques à plusieurs reprises. La star d'Aquaman a affirmé que Johnny Depp devenait un monstre violent à chaque fois qu'il consommait de la drogue ou de l'alcool.

Rhum Express ©FilmDistrict

C'est le début d'une séparation houleuse qui s'est terminée en justice. Johnny Depp a nié les accusations d'Amber Heard. Rapidement, la presse s'est emparée de l'histoire. Johnny Depp est alors monté au créneau, décidant de poursuivre en justice pour diffamation tous les médias, comme The Sun, qui l'avaient qualifié d'homme battant les femmes. L'acteur fétiche de Tim Burton essaye ensuite d'inverser la tendance, en affirmant que c'est Amber Heard qui l'a manipulé et qui l'a frappé à plusieurs reprises. Il se qualifie comme victime d'une femme violente. Amber Heard nie à son tour ces accusations et présente des photographies d'elle blessée et contusionnée. D'autres témoignages se sont alors rangés du côté de Johnny Depp, affirmant que ces coups et blessures venaient de Elon Musk, avec qui Amber Heard entretenait une liaison.

Aujourd'hui, les deux acteurs attendent le verdict de leur procès. Mais à Hollywood l'affaire est déjà tranchée, en tout cas par le studio Warner Bros, qui s'est rangé aux côtés de Amber Heard. En effet, Johnny Depp, qui incarne Grindelwald dans les deux premiers Les Animaux Fantastiques, a été remplacé par Mads Mikkelsen sur le troisième opus. Amber Heard, quant à elle, est toujours dans le rôle de Mera, qui reviendra dans Aquaman and The Lost Kingdom.

Un documentaire sur cette affaire

Le studio Discovery vient de commander un documentaire sur cette affaire. Pour le moment intitulé Johnny vs Amber, ce documentaire contiendra deux épisodes et racontera la rupture entre les deux comédiens, et la manière dont tout ceci s'est transformé en affaire de justice. Également produit par Optomen, chacun des épisodes prendra le point de vue de l'un des deux concernés. Le documentaire présentera également des entretiens avec les avocats impliqués dans les deux parties et des témoignages des proches de l'ancien couple. Le projet examinera aussi de nombreux enregistrements et vidéos captés par le couple lui-même. Johnny vs Amber sera disponible cet automne sur Discovery Plus.

Clare Laycock, vice-présidente principale de la planification du divertissement chez Discovery a déclaré que :

La série donne un aperçu approfondi de la bataille épique qui a alimenté les campagnes de fans #JusticeforJohnnyDepp et #IStandWithYouAmberHeard et de l'affaire très publique de la Haute Cour. Optomen a fait un travail fantastique en transformant cette histoire à plusieurs niveaux en quelque chose à la fois de captivant et d'horrible.

Johnny Depp et Amber Heard ©Tristan Fewings/Getty Images)

Nick Hornby, le co-PDG d'Optomen a ajouté que :

À travers les cassettes, les vidéos personnelles et les SMS montrés au tribunal, ces films donnent aux téléspectateurs un aperçu rare et important d'un mariage qui a tragiquement tourné, et permet de mieux comprendre le problème extrêmement important des violences domestiques.

On vous laissera juger si ce projet de documentaire est une bonne idée ou pas. En tout cas, peut-être que Johnny vs Amber permettra d'apporter un peu de clarté dans ce match juridique qui passionne les médias américains.