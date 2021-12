L'Âge de glace 5 : un célèbre astrophysicien au casting !

A l'occasion de la diffusion de "L'Âge de glace 5", on vous explique ce que faisait un célèbre astrophysicien sur le tournage du long-métrage d'animation.

L'Âge de glace 5 : de grands bouleversements

Dans le cinquième volet de la saga d'animation, l'un des personnages secondaires de l'intrigue prend une importance capitale ! Ainsi, l'écureuil Scrat, qui poursuit inlassablement son gland depuis quatre films, le catapulte par accident dans l'espace. Là, la présence du petit fruit à coque va provoquer une série d'événements cosmiques ! Ces derniers ne tardent pas à représenter un véritable danger pour le monde de L'Âge de Glace. Sid, Manny, Diego et leurs joyeux compagnons sont alors contraints de quitter leur foyer. Le moment est venu pour eux de se lancer dans une nouvelle aventure pour préserver le monde. Au cours de cette dernière, les rencontres et découvertes en tous genres seront légion ! Alors, ces héros d'un autre temps réussiront-ils à se tirer une nouvelle fois d'affaire ?

L'Âge de glace 5 ©20th Century Fox

Le long-métrage s'inscrit comme le cinquième - et plus long - opus de la saga. Pour la petite histoire, la sortie du film, initialement prévue le 15 juillet 2016, n'a pas eu lieu. En effet, la production, craignant la concurrence de S.O.S Fantômes, a décalé l'entrée du film dans les salles obscures d'une semaine. Peine perdue malheureusement, puisque les deux œuvres ont finalement réalisé des contre performances au box-office.

Un intervenant pas comme les autres

Dans ce nouveau volet, notons la présence au casting de Neil deGrasse Tyson, l'un des plus célèbres astrophysiciens de la planète. Le scientifique prête ainsi sa voix à un personnage particulièrement fûté, Neil deBuck Weasal. Dans le long-métrage, ce dernier élabore ainsi un plan susceptible de sauver le monde de L'Âge de Glace d'une collision avec un astéroïde. Il est l'un des trois personnages peuplant l'esprit de Buck (Simon Pegg) et peut également prédire quel temps il va faire. Interrogé par nos confrères de Parade, Neil deGrasse Tyson est revenu sur cette expérience. L'éminant scientifique reconnaît volontiers le travail d'orfèvre des dessinateurs pour attribuer à son personnage sa gestuelle et ses mimiques.

L'Âge de glace 5 ©20th Century Fox

Sur le ton de l'humour, il remarque également que la belette à laquelle il prête ses traits ne partage nullement son embonpoint ! Pour ce qui est de ses compétence en matière de science, Neil deGrasse Tyson a pu les mettre à profit en aidant les scénaristes du film. Le but était de booster la crédibilité scientifique du film sans en perdre les ressorts comiques. Et on dirait bien que le scientifique - et doubleur - a apprécié cette collaboration sur L'Âge de glace 5 ! Il n'aurait d'ailleurs pas été opposé au retour de son personnage dans un volet ultérieur.

Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que Neil deGrasse Tyson apparaît dans une œuvre de fiction. Vous aurez ainsi pu le croiser moult fois dans son propre rôle, notamment au fil des épisodes de la série culte The Big Bang Theory. Il s'est également illustré dans le film Batman v Superman et les séries Salvation ou encore Brooklyn Nine-Nine. Cette année, il donne de nouveau de la voix - off - dans le documentaire Cosmos : nouveaux mondes. Diffusé dans un premier temps sur la célèbre chaîne National Geographic, ce nouveau programme est d'ores et déjà accessible aux abonnés Disney+ !

Alors, plongerez-vous dans les limbes de l'astrophysique avec les héros de L'Âge de glace 5, le 19 décembre sur TF1 ?