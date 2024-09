Plus de trois milliards au box-office : cette saga légendaire bientôt de retour au cinéma ?

La saga L'Âge de Glace, qui a rapporté plus de 3,2 milliards de dollars au box-office, s'apprête à revenir avec un sixième film. John Leguizamo, la voix de Sid, a récemment confirmé que le projet est en développement. Bien que peu de détails aient été révélés, ce sera le premier film de la saga produit sans Blue Sky Studios, fermé par Disney en 2021.

Le grand retour de L'Âge de Glace ?

La saga L'Âge de Glace, véritable monument du cinéma d'animation, pourrait faire son grand retour sur grand écran avec un sixième film. C'est en tout cas ce qu'a confirmé John Leguizamo, la voix originale de Scrat. Depuis ses débuts en 2002, la franchise a connu un succès retentissant avec cinq films qui ont cumulé plus de 3,2 milliards de dollars au box-office mondial. Après une pause depuis la sortie de L'Âge de Glace : Les Lois de l'Univers en 2016 et un spin-off sur Disney+ en 2022, l’annonce d’un nouveau film excite déjà les fans de longue date.

Une saga légendaire qui a marqué plusieurs générations

Tout a commencé en 2002 avec la sortie du premier L'Âge de Glace, un film qui a immédiatement conquis le cœur des petits et des grands grâce à ses personnages attachants et son humour irrésistible. On y découvre Manny, un mammouth bourru, Sid, un paresseux maladroit, et Diego, un tigre aux dents de sabre, alors qu'ils traversent une ère glaciaire préhistorique en essayant de sauver un bébé humain. Le succès du film a non seulement permis à Blue Sky Studios de se hisser au sommet du cinéma d'animation, mais a aussi donné naissance à une franchise culte.

Avec des suites qui ont su maintenir l'engouement du public, la saga s’est agrandie, en développant un univers riche et peuplé de nouveaux personnages, comme Ellie, la compagne de Manny, ou Buck, une belette intrépide introduite dans L'Âge de Glace 3 : Le Temps des Dinosaures.

En 2022, la saga a fait un retour sur Disney+ avec Les Aventures de Buck Wild, un film dérivé centré sur la célèbre belette. Cependant, cette production n'a pas bénéficié de la même réception que les films précédents, en partie en raison de l'absence des personnages principaux et de leur casting vocal original. Cela n'a pourtant pas empêché les fans d’espérer un véritable retour de la franchise principale au cinéma.

L'Âge de Glace 6 : ce que l'on sait

C’est lors d’une récente interview (via ScreenRant) que John Leguizamo, l’acteur prêtant sa voix à Sid le paresseux depuis le premier film, a révélé que L'Âge de Glace 6 était en préparation. Bien que les détails restent encore flous, cette annonce a suffi à raviver l'excitation autour de la franchise. Si Leguizamo n’a pas confirmé son implication ou celle des autres acteurs historiques comme Ray Romano (Manny) ou Denis Leary (Diego), l’information semble indiquer qu’un nouveau chapitre est bel et bien en route.

Ce sixième opus sera cependant le premier à ne pas être animé par Blue Sky Studios, le studio d'origine derrière les cinq premiers films. En 2021, Blue Sky a été fermé par Disney en raison des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Le nouvel opus sera donc produit par 20th Century Animation, avec l’aide de Bardel Entertainment, qui avait déjà travaillé sur le spin-off Les Aventures de Buck Wild.

Quant à l'intrigue de ce nouveau film, rien n'a été encore confirmé. Deux options semblent probables : soit il s’agira d’une suite directe à L'Âge de Glace : Les Lois de l'Univers de 2016, soit il pourrait intégrer des éléments du spin-off centré sur Buck. Il est également possible que de nouveaux personnages rejoignent la bande, tout en explorant d'autres périodes de la préhistoire.

La grande question reste de savoir si les acteurs originaux reviendront prêter leurs voix à leurs personnages emblématiques. Lors du spin-off Les Aventures de Buck Wild, plusieurs des acteurs principaux avaient été remplacés par de nouveaux comédiens, une décision qui n’avait pas été bien accueillie par tous les fans.