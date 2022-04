L'Âge de Glace : Scrat mange enfin son gland dans un court-métrage du studio Blue Sky

Le célèbre petit écureuil à dents de sabre connu sous le nom de Scrat est le héros d'un court-métrage inédit. Une petite œuvre d'une trentaine de secondes ou l'attachant petit animal arrive enfin à ses fins : manger son gland !

L'Âge de glace : petit retour en arrière

En 2002, le studio Blue Sky, spécialisé dans les effets spéciaux mais relativement nouveau dans le milieu de l'animation, tente de s'imposer dans ce genre avec un film inédit : L'Âge de glace. Réalisé par Chris Wedge, le long-métrage marque rapidement les esprits et s'impose comme un classique du genre du début des années 2000. Le film est même nommé à l'Oscar du Meilleur film d'animation même s'il repart bredouille, battu par le fantastique Le Voyage de Chihiro.

L'Âge de glace : La Dérive des continents ©Blue Sky

Suite à ce grand succès, le studio Blue Sky (qui était alors une filiale de la 20th Century Fox) décide de produire une franchise entière dans l'univers de L'Âge de glace. En tout, ce sont 5 films qui voient le jour et rapportent plus de 3,2 milliards de dollars de recettes au box-office. Mais le studio Blue Sky ce n'est pas que L'Âge de glace, c'est également des films à succès comme Rio, Robots ou encore Horton.

Créé en 1987, le studio Blue Sky a produit 13 longs métrages et une multitudes de courts métrages. Malheureusement, après le rachat de la Fox par Disney, le studio Blue Sky met la clé sous la porte en février 2021, laissant l'opportunité à Disney de prendre le contrôle total des franchises emblématiques de la firme. C'est dans cette logique que le studio aux grandes oreilles a produit le récent et désagréable L'Âge de glace : Les Aventures de Buck Wild, disponible sur Disney+ depuis le 25 mars dernier.

L'hommage à Scrat

Le succès de L'Âge de glace s'explique notamment par la présence de la petite mascotte Scrat. Ce petit écureuil préhistorique a fait la joie de nombreux fans pour ses ressorts comiques hilarants et sa mignonnerie. Il est rapidement devenu la pierre angulaire de la licence. Et son absence dans le tout dernier film produit par Disney se fait indiscutablement ressentir.

Si on parle de lui, c'est parce qu'une vidéo vient de faire surface sur le net. Il s'agit d'un court-métrage centré sur Scrat, qui parvient enfin à manger son gland, après 22 ans de galère. Rappelez-vous, l'activité principale du petit rongeur au cours des 5 films de la franchise était de dissimuler son précieux gland quelque part dans la glace, en attendant de le manger plus tard. Une activité plus compliquée qu'il n'y paraît, qui aboutissait sur des catastrophes à l'ampleur démesurée. La vidéo en question, qui s'intitule The End, n'est pas répertoriée, ni attachée à une quelconque chaîne YouTube. Le court clip est simplement accompagné de la légende suivante :

« Dans les derniers jours du studio Blue Sky, une petite équipe d'artistes s'est réunie pour faire ce dernier plan. Un plan d'adieu, et un adieu selon leurs propres termes ».

L'Âge de glace 2 ©Blue Sky

Un adieu émouvant des créateurs à leur oeuvre

Si les auteurs du court-métrage restent anonymes, il s'agit bien d'anciens artistes du studio Blue Sky, comme l'a confirmé Michael Thurmeier, animateur et réalisateur aux commandes de trois des longs-métrages de la saga !

Pour ceux qui aimeraient retrouver Scrat, une série produite par l'équipe de Blue Sky intitulée L'Âge de glace : Les Aventures de Scrat vient de sortir sur Disney+ le 13 avril dernier. L'occasion de se replonger avec nostalgie dans les mésaventures de notre mascotte préférée. On vous laisse avec le court-métrage d'adieu de Scrat. Un petit film par ailleurs assez déchirant pour les fans de la licence L'Âge de glace...