L'Aile ou la Cuisse : comment la comédie culte a sauvé Louis de Funès

Ce soir, France 3 diffuse "L'Aile ou la Cuisse", une comédie emblématique de 1976. Ce film marque non seulement une satire hilarante de la gastronomie française, mais également un tournant décisif dans la carrière de Louis de Funès, alors en convalescence après de graves problèmes de santé.

Une comédie culte sur la gastronomie française

Sorti en 1976, L'Aile ou la Cuisse réalisé par Claude Zidi réunit pour la seule fois à l'écran Louis de Funès et Coluche. Le film raconte l'histoire de Charles Duchemin (Louis de Funès), un critique gastronomique redouté, déterminé à préserver la qualité de la cuisine française face à l'industrialisation représentée par Jacques Tricatel (Julien Guiomar). Son fils, Gérard Duchemin (Coluche), rêve quant à lui de devenir clown, au grand dam de son père qui souhaite lui léguer son prestigieux guide gastronomique.

Cette comédie satirique aborde avec humour la confrontation entre la tradition culinaire et la malbouffe industrielle, un sujet prémonitoire à une époque où l'industrialisation de l'alimentation commençait à peine à émerger.

Le film a connu un immense succès populaire, en attirant près de 5,8 millions de spectateurs en France, et demeure un classique indémodable du cinéma français.

Le retour triomphal de Louis de Funès après la maladie

En mars 1975, alors qu'il s'apprête à tourner Le Crocodile sous la direction de Gérard Oury, Louis de Funès est victime de deux infarctus consécutifs. Cet événement brutal interrompt sa carrière florissante et soulève des doutes quant à sa capacité à reprendre le chemin des plateaux de tournage. Les médecins lui imposent un repos strict et déconseillent vivement toute activité professionnelle intense. Le projet du Crocodile est alors abandonné, et laisse l'acteur dans une incertitude quant à son avenir artistique.

C'est à ce moment critique qu'intervient Christian Fechner, un jeune producteur admiratif du talent de Louis de Funès. Déterminé à relancer la carrière de son idole, Fechner lui propose le rôle principal dans L'Aile ou la Cuisse, une comédie écrite sur mesure pour l'acteur. Conscient des fragilités de de Funès, Fechner prend des mesures exceptionnelles pour assurer le bon déroulement du tournage.

Une équipe médicale, comprenant un médecin et une ambulance, est présente en permanence sur le plateau pour parer à toute éventualité. De plus, le planning de tournage est aménagé pour respecter le besoin de repos de l'acteur, avec des journées raccourcies et des scènes adaptées à ses capacités physiques réduites.

La collaboration entre Louis de Funès et Coluche, alors étoile montante de l'humour français, s'avère fructueuse. Le duo offre une alchimie comique qui contribue largement au succès du film. Pourtant, le choix de Coluche n'était pas initialement prévu. Pierre Richard, pressenti pour le rôle de Gérard Duchemin, décline finalement l'offre, ouvrant la voie à Coluche pour ce rôle marquant.

Le succès retentissant de L'Aile ou la Cuisse permet à Louis de Funès de retrouver sa place au sommet du box-office français. Ce retour triomphal dissipe les doutes quant à sa capacité à poursuivre sa carrière après ses problèmes de santé. Le film marque le début d'une série de collaborations fructueuses entre de Funès et Fechner, incluant des œuvres notables comme La Zizanie (1978), L'Avare (1980) – seule coréalisation de de Funès – et La Soupe aux choux (1981).