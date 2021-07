Lamb : Noomi Rapace et des moutons dans le teaser

Présenté dans la section Un Certain Regard au 74ème Festival de Cannes, le film « Lamb » porté par Noomi Rapace dévoile son premier teaser, pour accompagner la projection cannoise,

Lamb : un projet intrigant

Lamb est le prochain film de Valdima Johannsson. Cet ancien cascadeur islandais signe ici sa première réalisation, sur un scénario imaginé de son propre esprit. Pour son premier film, le cinéaste débutant peut compter sur la présence d’une actrice internationale de marque. En effet, Noomi Rapace est la tête d’affiche de cette œuvre expérimentale intrigante. Lamb raconte comment Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme islandaise. Ils ne se parlent plus, ne partagent plus aucun moment d’intimité, mais l’impensable se produit. Dans la bergerie, une brebis met au monde un agneau différent, unique. Les deux âmes en peine, marquées par la perte d’un enfant, décident de l’apprivoiser plus qu’ils ne devraient. Mais pour tout miracle, il y a un prix à payer.

Lamb ©The Jokers

Lamb vient d’être présenté au Festival de Cannes dans la catégorie Un Certain Regard mardi 13 juillet. En plus d’être un ancien cascadeur, Valdima Johannsson est également le superviseur des effets visuels de grosses productions comme Prometheus ou Rogue One : A Star Wars Story.

Un court teaser efficace

Ces premières images offrent un léger aperçu de ce que sera Lamb. Le long-métrage promet d’être une œuvre expérimentale oppressante et intrigante. L’esthétique sombre apporte une touche presque horrifique inquiétante. La présence de Noomi Rapace devrait apporter une certaine notoriété à l’œuvre. Surtout que la comédienne n’est pas étrangère à l’Islande, puisqu’elle y a passé quatre années de sa vie, auprès de sa grand-mère. Elle est notamment revenue sur ce passé au micro de Elle :

Quand j’ai tourné quelques scènes de « Prometheus » de Ridley Scott avec Michael Fassbender au pied du volcan Hekla, je me suis jurée d’y retourner. Mais j’attendais le bon scénario. Après la lecture du scénario de « Lamb », j’ai dit oui sur le champ.

Le personnage de Lamb a en tout cas marqué l’actrice, qui a eu quelques difficultés à revenir à la civilisation. C’est en tout cas ce qu’elle expliquait, une fois de plus, au micro de Elle :

J’avoue que j’ai mis plus de deux mois avant de revenir à la civilisation… J’ai refusé beaucoup de projets. Je me sentais incapable de reprendre les chemins des studios.

Lamb n’a pour le moment pas encore de sortie française.