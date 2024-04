Dispo sur Netflix : ce remake espagnol d'une comédie française cartonne

Netflix a mis en ligne la comédie romantique espagnole "L'Amour au pied du mur". Porté par Aitana et Fernando Guallar, le film a rapidement trouvé son public grâce à son concept tiré d'une comédie française de Clovis Cornillac.

L'Amour au pied du mur : nouvelle rom-com de Netflix

Netflix a ajouté le 12 avril à son catalogue une nouvelle comédie romantique venue d'Espagne : L'Amour au pied du mur. La plateforme a généralement du succès avec ce genre de production, en atteste la trilogie À travers ma fenêtre. Cependant, ce film réalisé par Patricia Font tend lui beaucoup plus vers la comédie. Le film commence alors que Valentina emménage dans son nouvel appartement. Ce qui n'est pas si simple puisqu'il lui faut faire rentrer son imposant piano dans son logement. Une fois cette première épreuve, la jeune femme va enfin pouvoir souffler et préparer sereinement un concours important pour la suite de sa carrière de pianiste.

C'était sans compter sur David, son voisin, acariâtre et peu sociable, qui souhaite le plus grand calme pour pouvoir travailler. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'un nouveau locataire arrive dans l'appartement voisin, il fait tout pour le faire fuir. Rebelote donc avec Valentina, qu'il tente d'effrayer dès sa première nuit avec un bruit infernal.

L'Amour au pied du mur ©Netflix

Si Valentina prend bel et bien la fuite, elle décide après coup de revenir et d'affronter sa peur de ce qu'elle pense être un fantôme. La vérité va finalement être révélée et David lui explique alors que le mur qui les sépare est trop fin et qu'il lui faut le plus grand calme. Mais Valentina refuse de partir et les deux vont tout faire pour se pourrir la vie. Sauf qu'en bonne comédie romantique qui se respecte, leur opposition va finalement les rapprocher...

Un remake d'Un peu, beaucoup, aveuglément

Porté par Aitana et Fernando Guallar, et avec la présence de Miguel Ángel Muñoz (Un dos tres), L'Amour au pied du mur a pour lui un pitch fantaisiste parfait pour une comédie romantique. Seulement celui-ci n'est pas si original puisqu'il s'agit en réalité d'un remake d'Un peu, beaucoup, aveuglément (2015) de Clovis Cornillac. Dedans, le réalisateur se donnait le rôle principal aux côtés de Mélanie Bernier. En résultait une comédie fraîche et légère, d'une sincérité notable.

Netflix a visiblement eu une bonne idée en tirant du film de Clovis Cornillac une version espagnole puisque L'Amour au pied du mur n'a pas tardé à trouver son public. La comédie romantique s'est en effet vite placée dans le top 10 des films les plus regardés en ce moment en France, en 4e position. Il faut dire que ce remake fonctionne plutôt bien grâce à son concept mais aussi à ses deux interprètes. La première est à l'origine une chanteuse espagnole, tandis que le second a l'habitude d'enchaîner les rôles. Dernièrement, il avait par exemple participé à Reine rouge sur Prime Video dans un rôle secondaire.