L'Amour et les forêts : Virginie Efira sous emprise dans le trailer

Découvrez ci-dessus la bande-annonce du film "L'Amour et les forêts" de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melvil Poupaud. Le long-métrage sortira dans les salles le 24 mai, et sera présenté le même jour au festival de Cannes. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme d'Eric Reinhardt.

L'Amour et les forêts : du roman au film Pour son sixième long-métrage en tant que réalisatrice, Valérie Donzelli a choisi d'adapter le roman L'Amour et les Forêts d'Eric Reinhardt paru en 2014. Co-écrit par Audrey Diwan (L'Événement), le film aborde le thème du harcèlement conjugal à travers l'histoire de Blanche et Grégoire, incarnés par Virginie Efira et Melvil Poupaud. Après un début de relation idyllique, un mariage et deux enfants, Blanche se retrouve peu à peu enfermée dans une relation toxique et sous emprise d'un époux possessif et dangereux. Malgré ses tentatives de se soustraire à son pouvoir, rien ne semble pouvoir arrêter Grégoire de diriger la vie de son épouse. L'Amour et les Forêts sera présenté le 24 mai prochain au Festival de Cannes et sortira le même jour dans les salles obscures. Deux rôles en un pour Virginie Efira En plus d'incarner le rôle de Blanche dans le film de Valérie Donzelli, Virginie Efira interprète également la soeur jumelle du personnage, Rose. Il s'agit d'une invention de la réalisatrice, cette dernière n'existant pas dans le roman d'Eric Reinhardt.