L'Amour Ouf : François Civil et Adèle Exarchopoulos s'aiment et se déchirent dans le trailer du film événement

Le film français événement de l'automne "L'Amour Ouf" de Gilles Lellouche avec François Civil et Adèle Exarchopoulos se dévoile avec une bande-annonce qui témoigne de l'immense ambition de ce film qui pourrait être un nouveau succès au box-office pour le réalisateur après "Le Grand Bain".

L'Amour Ouf : le film français événement de l'automne

Présenté en compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes, le film L'Amour Ouf est la troisième réalisation de Gilles Lellouche, après Narco et surtout Le Grand Bain, qui avait connu un beau succès dans les salles.

Une fois encore, Gilles Lellouche a misé sur un énorme casting pour porter sa vision à l'écran : Adèle Exarchopoulos, François Civil, Raphaël Quenard, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, sans oublier les deux révélations Mallory Wanecque et Malik Frikah, qui incarnent les jeunes versions d'Adèle Exarchopoulos et de François Civil.

Le film est l'adaptation du roman Jakie loves Johnser OK? de l'auteur irlandais Neville Thompson. Une œuvre que Gilles Lellouche rêve de porter à l'écran depuis de nombreuses années.

Un autre succès en vue pour Gilles Lellouche ?

Le film raconte l'histoire de Clotaire, un jeune délinquant du nord de la France, qui grandit au sein d'une famille nombreuse. Sans grande ambition, il passe son temps à se battre et à faire ce qu'il veut. Sa vie prend un tournant lorsqu'il rencontre Jacqueline, surnommée "Jackie", une nouvelle élève de son lycée pour qui il se prend d'intérêt. Entre eux, c'est le coup de foudre, une passion intense et dévorante. Mais leur histoire d'amour est brusquement interrompue lorsque Clotaire est impliqué dans un braquage qui tourne mal, le condamnant à dix ans de prison.

L'Amour Ouf suit leur histoire sur plusieurs années, d'abord leur rencontre à l'adolescence, puis leurs retrouvailles une fois adultes, alors que Clotaire sort de prison, et que Jackie a refait sa vie.

Lors de sa présentation au Festival de Cannes (où nous l'avions également découvert), le film avait énormément divisé les festivaliers. Si certains avaient loué sa maestria visuelle, d'autres avaient critiqué son écriture trop foutraque, et son traitement de la violence.

Mais avec son casting XXL et, sa grande ambition formelle, L'Amour Ouf pourrait bien rejoindre Le Comte de Monte-Cristo et Un p'tit truc en plus dans la liste des gros succès français de l'année 2024.