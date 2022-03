L'animateur Stéphane Plaza va jouer dans "un Point Break version française"

Après avoir joué dans un premier long-métrage en 2018 "J'ai perdu Albert", sans rencontrer le succès, l'animateur de télévision et acteur Stéphane Plaza va faire son retour au cinéma. Il a déjà un projet dont le tournage est programmé, et qu'il présente comme une version française de "Point Break". Rien que ça.

L'animateur de télévision revient au cinéma

C'est le printemps, la saison de l'espoir et du retour du beau temps, et ça semble avoir donné des ailes et des projets fous à certains. Si le grand public connaît bien le sympathique animateur de télévision et agent immobilier Stéphane Plaza, avec sa très célèbre émission Recherche appartement ou maison, il le connaît aussi pour un aspect moins performant de sa carrière, celui d'acteur.

Zac (Stéphane Plaza) - J'ai perdu Albert ©StudioCanal

Une profession qu'il exerce aussi depuis 2001 et une apparition dans la série Le Groupe, suivi de rôles récurrents dans des séries télévisées. Et malheureusement d'un long-métrage catastrophique en 2018, J'ai perdu Albert de Didier Van Cauwelaert. Un échec cinglant malgré la popularité de son casting, mais sur lequel Stéphane Plaza a décidé de tourner la page en déclarant avoir deux projets de longs-métrage en cours, dont un attise forcément la curiosité.

Stéphane Plaza, le "Keanu Reeves français" ?

C'est dans une interview au média belge Télépro que l'animateur et acteur a ainsi indiqué qu'il avait non pas un mais deux projets de longs-métrages en cours, dont un est un Point Break made in France.

Oui, j'ai deux propositions dont une avec des kite-surfeurs, c'est une version française de «Point Break». C'est pas une blague. Il se trouve que Keanu Reeves a décliné donc on met Stéphane Plaza. (...) On va tourner ça en Bretagne. Pour la deuxième proposition, je suis en train de la lire.

On est évidemment scotchés par cette succession de punchlines, dans lesquelles on peut raisonnablement supposer une pointe d'ironie et de second degré. Et cette affirmation "il se trouve que Keanu Reeves a décliné donc..." est d'ores et déjà culte. Un projet très prometteur donc, et une sortie très originale de Stéphane Plaza qui s'est attirée des réactions amusées en ligne. On attend celle de Keanu Reeves.