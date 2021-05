L'année du requin : le premier film de requin français avec Kad Merad et Marina Foïs

La France ne désespère pas avec le cinéma de genre et continuer de tenter à en proposer quand l'occasion le permet. L'un des prochains films attendus en la matière est "Teddy", réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma. Les frangins vont ensuite enchaîner avec "L'année du requin", le premier film de requin made in France, avec Kad Merad et Marina Foïs.