L'Année du requin : Marina Foïs face à un gros poisson dans la bande-annonce

La figure mythique du requin mangeur d'Hommes arrive à la sauce comique dans le film "L'Année du requin" réalisé par les frères Zoran et Ludovic Boukherma. La comédie française avec Marina Foïs est attendue dans les salles le 3 août prochain. Découvrez la première bande-annonce ci-dessus.

L'Année du requin : c'est quoi cette comédie déjantée ?

Après s'être attaqués à la figure du loup-garou, dans Teddy en 2021, les réalisateurs français Zoran et Ludovic Boukherma reviennent cet été avec leur nouvelle comédie L'Année du requin. Comme son nom l'indique, le film met en scène une population menacée par un très gros poisson.

L'Année du Requin © The Jokers

Le pitch :

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

Au casting, on retrouve Marina Foïs dans le rôle de Maja, et Kad Merad dans celui de son mari. Jean-Pascal Zadi et Christine Gautier complètent l'affiche, aux côtés de comédiens non-professionnels.

Le film est attendu dans les salles le 3 août prochain.