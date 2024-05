Lara Croft Tomb Raider : en plus de Daniel Craig, ce détail fait un lien avec James Bond

Bien avant de devenir James Bond, Daniel Craig avait accompagné Angelina Jolie dans "Lara Croft: Tomb Raider" (2001), diffusé ce soir sur W9. Et déjà à cette époque, un détail le rapprochait de l'agent 007.

Angelina Jolie, première Lara Croft au cinéma

Après avoir connu un grand succès auprès des gamers, Lara Croft s'est exportée sur grand écran avec une première adaptation au cinéma en 2001. Réalisé par Simon West, Lara Croft: Tomb Raider met en scène Angelina Jolie dans le rôle iconique de l'archéologue. Une archéologue un peu spéciale qui se balade généralement avec un mini-short et deux flingues. Dans le film, elle hérite un jour d'une mystérieuse horloge qui contiendrait un artefact capable de contrôler le temps et l'espace. Le genre de pouvoir qui intéresse les Illuminati, une organisation secrète qui n'hésite pas à prendre d'assaut le manoir de Lara pour s'en emparer. Après quoi l'héroïne va parcourir le monde, du Cambodge à Venise, pour arrêter ces criminels.

Angelina Jolie - Lara Croft Tomb Raider ©Paramount Pictures

Si Angelina Jolie n'était au début pas le choix préféré des fans du jeu vidéo, elle s'est avérée plutôt convaincante dans ce rôle. Dans le film, elle est une incarnation fidèle, à l'image du personnage à l'époque. Comme l'évoquait EW dans un article, "malgré la réputation d'Angelina Jolie d'être un peu compliquée", la comédienne s'est donnée à fond pour jouer Lara Croft, bataillant même avec des tarentules au Cambodge sans jamais se plaindre. Elle a également tenté de faire plusieurs cascades elle-même, sans trop se soucier de sa sécurité, comme l'expliquait Simon West.

Elle n'avait pas peur, et on passait une partie de notre à essayer de la persuader de mettre son harnais de sécurité. Je devais lui dire : "Non, tu ne peux pas sauter de 30 mètres à travers la pièce, parce que tu n'es pas Lara Croft et que lorsque tu toucheras le sol, tu ne pourras pas te relever".

Ce qui n'a pas empêché Angelina Jolie de se faire une déchirure des ligaments de la cheville lors du tournage...

Daniel Craig déjà à l'aise avec l'arme de James Bond

Outre Angelina Jolie, on retrouve au casting de Lara Croft: Tomb Raider un Daniel Craig qui n'était pas encore la star qu'on connaît. Le Britannique était encore loin d'imaginer qu'il allait incarner James Bond quelques années plus tard. 007 étant alors porté par Pierce Brosnan. Pour autant, il y a dans Lara Croft: Tomb Raider un détail qui faisait déjà un lien entre Daniel Craig et le célèbre agent secret. À savoir, son arme.

Dans le film, Daniel Craig interprète Alex West, un autre aventurier que croise Lara Croft. Si l'héroïne se défend avec ses Heckler & Koch USP Match, Alex a de son côté l'occasion d'utiliser, à la fin de Tomb Raider, un Walther P99. Bien sûr, la majorité des James Bond ont porté une variante, avec le Walther PPK. Mais 007 a dû se servir du P99 durant plusieurs longs-métrages. D'abord dans Demain ne meurt jamais (1997), puis dans les deux films suivants avec Pierce Brosnan. Après cela, Daniel Craig a une fois tiré avec cette arme dans Casino Royale (2006), qui l'introduisait dans le rôle iconique. Ce n'est qu'à partir de Quantum of Solace (2008) que James Bond est revenu au fameux Walther PPK.