Largo Winch de retour au cinéma : découvrez les premières images du nouveau film

Treize ans après "Largo Winch 2", le personnage créé par Jean Van Hamme va enfin faire son retour sur grand écran. À quelques mois de la sortie du troisième film, ses premières images viennent d’être dévoilées.

Largo Winch de retour dans un troisième film

Largo Winch est l’une des séries de bandes dessinées les plus vendues au monde. Forte de ce succès, elle a notamment eu droit à une adaptation en série télévisée, diffusée de 2001 à 2002. Puis, en 2008, le célèbre milliardaire a débarqué sur grand écran sous les traits de Tomer Sisley dans un long-métrage réalisé par Jérôme Salle. Il est ensuite revenu dans un second opus, dévoilé trois ans plus tard.

Largo Winch 2 est ainsi sorti dans les salles il y a treize ans. Cela fait donc un long moment que les fans attendent de pouvoir découvrir la suite. Mais ils pourront retrouver le personnage créé par Jean Van Hamme dans quelques mois. Pour rappel, en janvier 2023, nous vous avions rapporté que le troisième film était entré en tournage. Et de premières images viennent d’en être dévoilées.

Le héros à la recherche de son fils dans les premières images

La Pan-Européeenne vient de lâcher un court teaser de Largo Winch 3 (vidéo en tête d'article). On y retrouve le personnage incarné par Tomer Sisley au cœur de plusieurs scènes d’action. Les images nous montrent aussi le méchant de ce nouvel opus, incarné par James Franco. On découvre également que ce nouveau film s’appellera Le Prix de l’argent.

Le synopsis de Largo Winch 3 a aussi été dévoilé. Celui-ci indique que le héros est prêt à tout pour retrouver son fils de 15 ans, Noom, après l’enlèvement de ce dernier. Alors que son partenaire commercial se suicide peu de temps après, il découvre que les deux événements sont peut-être liés. Il doit donc retrouver les criminels responsables pour sauver son fils.

Une sortie fixée au mois d’août

Alors que les deux premiers films avaient été réalisés par Jérôme Salle, ce dernier a passé la main à Olivier Masset-Depasse pour Largo Winch 3. Outre Tomer Sisley et James Franco, Elise Tilloloy, Narayan David Hecter et Clotilde Hesme font notamment partie de la distribution du nouveau long-métrage.

Largo Winch : Le prix de l’argent sortira le 7 août prochain dans les cinémas français.