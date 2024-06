De l'action brutale pour Tomer Sisley et James Franco, bientôt au cinéma

Tomer Sisley est de retour dans la peau de Largo Winch, pour un affrontement explosif avec un mystérieux ennemi incarné par James Franco. Les images de la bande-annonce de "Largo WInch 3" promettent un film d'action brutal avec un Largo Winch très énervé...

Largo Winch de retour

12 ans après les péripéties de Largo Winch 2, Tomer Sisley revient à son personnage le plus célèbre : Largo Winch. L'orphelin milliardaire, à la tête du Groupe W, est loin d'en avoir fini avec les menaces qui pèsent sur son groupe ainsi que sur lui et sur ceux qui lui sont le plus proches, comme le révèlent les images de la bande-annonce de Largo Winch : Le Prix de l'argent (vidéo en tête d'article).

Dans ce troisième volet de la saga adaptée de la série BD culte, on retrouve Largo et son fils Noom pour un court moment de répit. Alors qu'ils profitent d'un quotidien simple et apaisé dans la jungle birmane, Noom est en effet enlevé par un homme mystérieux. Dévasté par sa disparition, Largo est aussi pris au piège par une conspiration qui vise à détruire le groupe W. Deux événements qui sont liés, et qui vont révéler "la vraie nature" de Largo Winch.

Tomer Sisley en mode full action

Tomer Sisley, surtout apparu ces dernières années dans des longs-métrages américains (Lucky Day en 2019 et Don't Look Up en 2021), montre déjà dans ces premières images qu'il est en très bonne forme physique et que son ennemi incarné par James Franco va en faire les frais. L'acteur américain interprète dans un homme ultra-déterminé à détruire Largo et tout ce qu'il représente. Leur affrontement va révéler son passé mystérieux, ainsi que les liens qu'il entretient indirectement avec le héros...

Ces deux stars masculines sont notamment accompagnés au casting de Clotilde Hesme et de la jeune actrice Elise Tilloloy.

Largo Winch 3 arrive dans les salles de cinéma le 31 juillet 2024.