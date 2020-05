Largo Winch : Tomer Sisley reviendra pour un troisième film

Alors qu'initialement il déclarait ne pas être intéressé, l'acteur Tomer Sisley rempile pour un nouveau film « Largo Winch ». Il retrouvera donc prochainement son personnage pour une troisième aventure sur grand écran.

En 2008, le cinéaste français Jérôme Salle réalise une adaptation de la bande-dessinée culte Largo Winch de Philippe Francq et Jean Van Hamme. L'acteur Tomer Sisley campe le milliardaire, dans un long-métrage qui a divisé le public. Largo Winch rapporte plus de 17 millions de dollars. Avec ce film, le studio Wild Bunch veut lancer une franchise, à la manière de James Bond ou de Jason Bourne. Ainsi, en 2011, Jérôme Salle rempile derrière la caméra pour signer Largo Winch 2. Malheureusement, le film est très mal reçu, et ne rapporte que 14 millions de dollars, malgré un casting américanisé avec notamment Sharon Stone. Un échec qui enterre la volonté de développer une franchise...

Tomer Sisley est chaud pour Largo Winch 3

Initialement, Tomer Sisley avait refusé de tourner dans un éventuel Largo Winch 3. Mais l'acteur vient de changer d'avis puisqu'il confirme aujourd'hui au micro du Figaro qu'il participera bien à une troisième aventure.

Largo Winch 3 est en pré-production. Ce troisième opus ne sera pas réalisé par Jérôme Salle, remplacé par Olivier Masset-Depasse. Ce dernier est très excité à l'idée de débuter le tournage de cette troisième aventure. L'année dernière, le réalisateur donnait quelques indications sur ce troisième film. Il affirmait que l'intrigue montrerait « Largo Winch manipulé par le fantôme de son père. Il sera également en confrontation avec son fils. »

Omar Sy devait d'ailleurs rejoindre le casting de Largo Winch 3. Mais l'acteur « n'est plus sûr du tout » de participer au film d'après Olivier Masset-Depasse. Mais si Omar Sy abandonne l'aventure, Tomer Sysley sera lui bien de retour dans la peau du milliardaire. L'acteur vient de confirmer l'information au Figaro :

Oui j'ai signé pour Largo Winch 3, et j'en suis ravi. Je suis obligé d'être en forme physiquement. Mais à cause du confinement, je suis un peu à la ramasse. Il faut répéter les cascades et les chorégraphies de baston, mais j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait plusieurs fois.

D'après Olivier Masset-Depasse, cette troisième aventure sera dans la veine des deux films de Jérôme Salle. Largo Winch 3 aura pour but « d'amener de l'émotion et de l'humour tout en évoquant les paradis fiscaux, la drogue, la titrisation, des sujets généralement traités avec froideur ». Affaire à suivre donc.