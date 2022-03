L'Arme Fatale 3 : avez-vous remarqué ces références à la saga Mad Max ?

En 1992, le cinéaste Richard Donner et le duo Mel Gibson / Danny Glover rempilent derrière et devant la caméra pour « L'Arme Fatale 3 ». Un troisième opus encore une fois très réussi. Mais aviez-vous remarqué ces discrètes références à la saga « Mad Max » ?

L'Arme Fatale 3 : plus grand succès financier de la saga

Après deux premiers opus sortis en 1987 et 1989, le studios Warner Bros décide de surfer sur le succès de ces buddy movies cultes en produisant un troisième volet à la saga L'Arme Fatale en 1992. Le cinéaste Richard Donner est de retour à la réalisation tandis que le trio Mel Gibson, Danny Glover et Joe Pesci est lui aussi de nouveau devant la caméra.

L'Arme Fatale 3 ©Warner Bros

Un troisième épisode encore une fois culte, et qui se place, en prime, comme le plus grand succès de la licence. Avec plus de 321 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 35 millions) L'Arme Fatale 3 détient le record financier de la quadrilogie. En tout, les quatre films ont rapporté plus de 955 millions de dollars de recettes au box-office. À l'heure actuelle, la Warner travaille sur un cinquième opus, qui sera mis en scène par Mel Gibson en personne.

Avez-vous remarqué ces petites références à Mad Max ?

Avant d'être Martin Riggs, son personnage dans L'Arme Fatale, Mel Gibson était surtout connu pour être le visage de Max dans la saga Mad Max. Il devient en effet le célèbre pilote des films post-apocalyptiques Mad Max dès 1979. Un rôle iconique qu'il reprendre par la suite à deux reprises, pour deux autres films également mis en scène par George Miller. Encore aujourd'hui, Max demeure sans doute le rôle le plus emblématique de toute sa carrière. Et Richard Donner en avait bien conscience.

Max (Mel Gibson) - Mad Max 2 ©Warner Bros

C'est pour cette raison que le cinéaste a voulu rendre hommage à l’œuvre de son collègue George Miller dans L'Arme Fatale 3. En effet, Richard Donner propose quelques clins d’œil savoureux à Mad Max 2 (intitulé Mad Max : The Road Warrior en VO). Dans L'Arme Fatale 3, le personnage de Mel Gibson tente d'arrêter de fumer. Martin Riggs décide alors de manger des biscuits pour chien pour faire passer son envie de fumer. Un petit clin d’œil qui renvoie à Mad Max 2. Dans le film de George Miller, Max est en effet forcé de manger de la pâtée pour chien pour survivre.

Mais il y a mieux encore. Toujours dans L'Arme Fatale 3, lors de la séquence de la course-poursuite en camions blindés, la conductrice Delores (incarnée par Delores Hall) ne se gêne pas pour crier « Je suis le guerrier de la route ». En version originale ça donne : « I am the Road Warrior ». Difficile donc de ne pas voir la connexion avec la saga Mad Max...