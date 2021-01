L'Arme fatale 5 : le film est en préparation avec Richard Donner, 90 ans, à la réalisation !

"L'Arme fatale", c'est bien évidemment Mel Gibson et Danny Glover, mais aussi le réalisateur Richard Donner qui reviendra, à 90 ans, mettre en scène le cinquième épisode !

L'Arme fatale : l'efficacité en action

L'Arme fatale est un film d'action culte sorti en 1987. Référence immortelle du buddy movie, on y suit une paire de policiers désaccordés. D'un côté, le vétéran Roger Murtaugh (Danny Glover) qui est plutôt pantouflard et recherche le calme. Il a depuis longtemps mis de côté les longues poursuites dans les rues et attend tranquillement la retraite. Pour ses cinquante ans, on lui assigne pourtant un coéquipier qui va chambouler cette tranquillité. Martin Riggs (Mel Gibson) est en effet un flic casse-cou qui agit souvent avant de réfléchir. Cette façon de faire va plonger le duo, au grand dam de Murtaugh, dans des situations explosives. Ensemble, ils vont devoir démanteler un trafic d'héroïne.

L'Arme fatale ©Warner Home Video

L'Arme fatale a montré le chemin à d'autres comédies d'action fières de marcher sur ses pas. De Tango et Cash à Bad Boys en passant par Rush Hour, la formule scénarisée par Shane Black fonctionne à merveille. Ce premier film rapportera plus de 120 millions de dollars au box-office. Il connaîtra 3 suites dont la dernière est sortie en 1998. Honneur suprême, il est l'objet en 1993 d'une parodie, Alarme fatale de Gene Quintano, avec Emilio Estevez et Samuel L. Jackson dans les rôles principaux. Une série télé a même adapté le concept en 2016 pour 3 saisons. Alors que le temps passe inlassablement, ne serait-ce pas le bon moment pour relancer une dernière fois la franchise au cinéma ?



Comme les doigts de la main

On en parle depuis maintenant quelques années de cet hypothétique cinquième volet de L'Arme fatale. Hollywood nageant en pleine nostalgie, l'époque semble donc propice à une résurrection qui se profile. Le producteur Dan Lin l'avait d'ailleurs suggérée en début d'année dernière. Il y a quelques semaines, c'est Mel Gibson lui-même qui, invité de l’émission Good Morning America, a confirmé que le projet avançait et que Danny Glover serait de la partie. Gibson fête aujourd'hui ses 65 ans et Glover va sur ses 75, il est donc temps d'exhumer tout ça avant que les articulations ne soient trop fatiguées.

L'Arme fatale 4 ©Warner Home Video

Aujourd'hui, c'est Richard Donner lui-même qui a annoncé qu'il reprendrait sa place derrière la caméra pour réaliser ce cinquième épisode. Le metteur en scène est âgé de 90 ans et n'a pas tourné depuis 16 blocs en 2006. Une sortie de retraite que l'on peut presque voir comme un baroud d'honneur pour l'américain.

Il a déjà réalisé les quatre premiers épisodes de la franchise, c'est donc en toute logique, bien au-delà des considérations de l'âge, qu'il viendra mettre un point finale à la saga culte. Il l'a confirmé dans une interview accordée à nos confrères de The Telegraph. Comme il le confie, ce sera "le dernier". Très investi émotionnellement dans la fabrication de ces longs-métrages cultes, il prend la chose comme "autant un privilège qu'un devoir de mettre la franchise en sommeil.". Donner est très excité par le projet, mais promet que ce sera le dernier.

C'est peut-être un peu facile de terminer un article sur L'Arme fatale d'une manière aussi évidente, mais on ne se lasse pas de cette ligne de dialogue et il faut croire qu'il est enfin "trop vieux pour ces conneries". Pour simple information, sachez que le metteur en scène qui a le record de l'âge le plus avancé pour réaliser un film est le portugais Manoel de Oliveira. Il a mis en scène Gebo et l'ombre en 2012. Il était alors âgé de 104 ans !