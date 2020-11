L'Arme Fatale 5 : Mel Gibson donne des nouvelles du projet

Mel Gibson et Danny Glover sont sur le point de retrouver le réalisateur originel Richard Donner pour "L'Arme Fatale 5". Le projet avance tranquillement et Mel Gibson vient de donner quelques informations sur ce nouvel opus.

L'Arme Fatale : une saga culte

En 1987, Richard Donner réalise l'un de ses films cultes : L'Arme Fatale. Porté par Danny Glover et Mel Gibson, le long-métrage devient une référence absolue du buddy-movie et rapporte plus de 120 millions de dollars au box-office. La Warner décide alors de produire trois suites, toutes portées par le duo devenu culte du premier film. En tout, de 1987 à 1998, les quatre films ont rapporté plus de 955 millions de dollars de recettes. La saga a même été dérivée en série TV en 2016. Bref, une licence très générationnelle qui a redéfini les codes du buddy movie. Et puisque Hollywood adore dépoussiérer ses anciennes franchises à succès, un Arme Fatale 5 avec le casting original est dans les cartons.

Richard Donner travaille sur le scénario

En début d'année, le producteur Dan Lin évoquait ce cinquième épisode. Après des années de rumeurs, le projet s'est enfin confirmé, et le duo de comédiens est prêt à revenir devant la caméra. Cela vaut aussi pour Danny Glover qui s'était un peu éloigné des plateaux ces derniers temps. D'après Mel Gibson, le projet est en ce moment même en développement.

En pleine promotion de son nouveau film, Fatman, dans l'émission Good Morning America, Mel Gibson a répondu à quelques questions concernant L'Arme Fatale 5. S'il ne pouvait pas entrer dans les détails, l'acteur confirme néanmoins que le projet avance :

Absolument. L'homme qui était derrière tout ça, l'homme qui l'a amené à l'écran et nous a donné Les Goonies, Richard Donner y travaille en ce moment. C'est une légende.

© Warner Bros Studios

Ce projet a pour but de réunir tout le casting original. Et surtout de ramener sur le devant de la scène ce duo culte du cinéma américain d'action. Le retour de Richard Donner est une certaine surprise. En effet, le cinéaste, aujourd'hui âgé de 90 ans, n'a pas mis en scène un seul film depuis 2006 et son sympathique 16 Blocs. Pour autant, il semble désireux de sortir de sa retraite pour mettre en scène lui-même cette cinquième aventure de L'Arme Fatale.

Une franchise importante à ses yeux puisqu'il a réalisé tous les précédents volets. Pour le moment, les détails de l'intrigue demeurent tenus secret et on ne sait pas où en est l'avancée du scénario, ni même du projet global. Mais celui-ci semble en tout cas sur les rails, et on a hâte de retrouver Martin Riggs et Roger Murtaugh.