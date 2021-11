L'Arme Fatale 5 : on sait qui va réaliser le film suite au décès de Richard Donner

Avec le décès de Richard Donner il y a quelque temps, on ne savait pas exactement ce qu'il allait advenir de "L'Arme Fatale 5", le nouvel opus pensé pour être la conclusion à la saga culte. Le nom du réalisateur qui prend le relais est désormais connu et il ne risque pas de vous surprendre en mal.

L'Arme fatale 5 a perdu son réalisateur

Le 5 juillet dernier, le metteur en scène Richard Donner disparaissait à l'âge de 91 ans. Une grande perte pour le monde du cinéma puisqu'on parle d'un homme qui a réalisé des films mythiques comme Les Goonies, La Malédiction, le Superman des années 70 ou encore l'entièreté de la quadrilogie L'Arme fatale. Même s'il était bien moins actif depuis un moment, il avait annoncé il y a moins d'un an vouloir être aux commandes de L'Arme Fatale 5, pour conclure la saga.

La confirmation que ce projet était vivant a ravivé la flamme chez des fans qui n'y croyaient plus. Il faut dire que ce cinquième épisode a longtemps été une chimère. Tout semblait en place, avec les retours logiques de Mel Gibson et Danny Glover dans les deux rôles principaux. Ces derniers ont donné vie à Martin Riggs et Roger Murtaugh, des flics qui n'étaient pas faits pour s'entendre mais qui ont été obligés de former un tandem. Les films L'Arme Fatale sont des classiques dans le genre du buddy movie policier, en particulier les deux premiers opus. Bien que toute l'équipe ait pris de l'âge, on attend avec une impatience non dissimulée de voir comment l'histoire de Riggs/Murtaugh va se conclure.

L'Arme fatale 2 ©Warner Bros.

Mel Gibson prend la relève

La disparition de Richard Donner a forcément fait naître des doutes sur la viabilité du projet. Mais, que l'on se rassure, il va bien voir le jour. Nous en avons eu la confirmation lors d'une rencontre avec Mel Gibson organisée par An Experience With... La soirée s'est déroulée le 13 novembre, à Londres, et l'acteur/réalisateur en a profité pour annoncer qu'il prenait les rênes de cet opus final.

Quelle soirée ! @AnExpWith a organisé un show de premier ordre et Mel a révélé en EXCLUSIVITÉ qu'il dirigera L'Arme Fatale 5 bientôt. Il a été très ému - combattant les larmes - en parlant de feu Richard Donner, qui lui avait demandé s'il prendrait les commandes s'il mourrait.

Ce passage de flambeau est tout à fait cohérent. Il a des chances de rassurer les fans puisqu'il s'agit d'un désir de Richard Donner. Mel Gibson est particulièrement bien placé pour s'occuper de cette tâche et nous sommes ravis de savoir qu'il va ajouter cette ligne à sa filmographie derrière la caméra. Malgré quelques choix de carrière douteux comme acteur, il a démontré de très bonnes choses avec la casquette de réalisateur. On n'a pas trop de doutes sur le fait qu'il saura insuffler l'impact nécessaire et faire honneur à son prédécesseur.