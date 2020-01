L’Arme Fatale : un nouveau film avec le casting original serait en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Après plus d’une décennie de rumeurs récurrentes, un cinquième épisode de la célèbre franchise « L’Arme Fatale » pourrait être en route. Avec en plus, cerise sur le gâteau, le retour de l’équipe originale.

Depuis 2008 les rumeurs annoncent le retour de L’Arme Fatale au cinéma. Le scénariste Shane Black, qui avait signé le scénario du premier opus, a une nouvelle histoire, qui demande juste à être adaptée. Mais il voulait le retour du duo culte : Danny Glover et Mel Gibson. De 1987 à 1998, les deux acteurs ont campé ce duo de choc pendant quatre films, tous mis en scène par Richard Donner. Les deux acteurs ont affirmé pendant longtemps qu’ils n’étaient pas intéressés par revenir dans la peau de leur personnage. Mais il semblerait que quelque chose les ait fait changer d’avis.

Le producteur Dan Lin évoque un cinquième film

Le premier opus s’est avéré être un classique instantané. L’alchimie entre les deux personnages a tout de suite séduit les spectateurs. Avec un score de plus de 120 millions de dollars de recettes, ce premier film a ouvert la voie à une saga culte. Le troisième épisode demeure le film de la franchise qui a le mieux marché avec plus de 321 millions de dollars de recettes.

JoBlo rapporte que lors d’une table ronde avec Dan Lin, le producteur vétéran de la saga L’Arme Fatale a déclaré que le cinquième épisode était en mouvement. De plus, Danny Glover, Mel Gibson et Richard Donner seraient tous de retour :

Nous essayons de faire un dernier film L’Arme Fatale. Et Richard Donner revient. Le casting d’origine revient. C’est tous simplement incroyable. L’histoire elle-même est très personnelle. Mel et Danny sont prêts. Ne reste que le script.

Ainsi, la production attendrait un bon script pour lancer le projet. Visiblement, Dan Lin ne semble pas vouloir utiliser le scénario de Shane Black qui servait pourtant à boucler la boucle. Il est possible que le producteur laisse Richard Donner faire sa propre histoire. Cependant, ce serait dommage que Shane Black, et ses talents de scénariste, ne revienne pas pour la conclusion de la saga, qu’il a initiée avec Donner.

Reste à savoir comment, plus de vingt ans après L’Arme Fatale 4, le cinéaste va rebondir pour offrir une histoire crédible et intéressante. En tout cas, la chose semble bien engagée. Les fans auront donc a priori le droit à un cinquième tour de piste avec Martin Riggs et Roger Murtaugh.