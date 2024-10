Ce soir à la TV : ce film de braquage aux 7 Oscars est porté par un des plus grands duos de l'histoire

Ce soir Arte diffuse un grand succès américain des années 70, l'inoubliable "L'Arnaque", film de braquage porté par le duo Paul Newman - Robert Redford. Un film qui a triomphé aux Oscars 1974 et qui est devenu un monument de l'histoire du cinéma.

Un des meilleurs films de braquage

Si, cette année-là, le film de George Roy Hill n'avait pas remporté l'Oscar du Meilleur film, peut-être serait-il allé à L'Exorciste de William Friedkin, ou alors à American Graffiti de George Lucas. Mais aux Oscars 1974, alors que la jeune génération du Nouvel Hollywood pris toute la lumière les deux années précédentes (avec les triomphes de The French Connection et Le Parrain), c'est bien L'Arnaque de George Roy Hill qui est célébré. Sur dix nominations, il remporte sept statuettes : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario original, Meilleure direction artistique, Meilleurs costumes, Meilleur montage et Meilleur musique.

L'action de L'Arnaque se déroule au milieu des années 1930. Elle se concentre sur deux charmants escrocs de la région de Chicago, deux pros de l'arnaque qui cherchent à faire leur "grand coup". Et le casting constitué pour mettre à l'écran ces deux personnages est tout simplement un des plus performants et iconiques de l'histoire du cinéma : Robert Redford et Paul Newman.

Butch Cassidy et Sundance Kid de retour

George Roy Hill sait qu'il a avec ces deux acteurs un duo d'exception, puisqu'il les a déjà dirigés en 1969 dans un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma : Butch Cassidy et le Kid. Leurs retrouvailles pour L'Arnaque marquent alors une bascule pour les deux acteurs : Paul Newman, déjà icône hollywoodienne, se relance après plusieurs échecs dans les salles et Robert Redford confirme lui qu'il est un des acteurs les plus accomplis de sa génération. Il enchaînera ensuite avec Gatsby le Magnifique, Les Trois jours du Condor et Les Hommes du président.

L'Arnaque ©Universal Pictures

Tout est ainsi histoire d'apparences, de faux-semblants et d'entourloupes aussi malines que jouissives dans L'Arnaque. Bien décidés à se venger d'un caïd de la pègre (Robert Shaw) en le volant et en l'humiliant, Henry Gondorff (Paul Newman) et Johnny Hooker (Robert Redford) vont élaborer avec génie leur "arnaque". Idéal dans le rôle d'un jeune arnaqueur encore novice aux côtés de son charismatique mentor, Robert Redford est nommé à l'Oscar du Meilleur acteur pour sa performance.

Lors de sa sortie dans les salles en 1973 et 1974, L'Arnaque est un immense succès commercial, avec un box-office mondial s'élevant à 257 millions de dollars. Sublimé par la performance de son casting principal et par son thème musical, le fameux "ragtime", L'Arnaque est ainsi considéré comme ayant un des meilleurs scénarios jamais écrits. Il a par ailleurs fait son entrée en 2005 au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique et esthétique.