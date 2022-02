L'Arnaqueur de Tinder : l'appli de rencontre prend une décision radicale contre Simon Leviev

Disponible sur Netflix depuis le 2 février, "L'Arnaqueur de Tinder" fait le buzz partout dans le monde et met en lumière les agissements du diabolique Simon Leviev. Suite à la mise en ligne du documentaire, les dirigeants de Tinder ont pris une décision radicale à son encontre.

L'Arnaqueur de Tinder : une folle histoire vraie sur Netflix

Disponible depuis le 2 février dernier sur Netflix, le documentaire L'Arnaqueur de Tinder s'est rapidement hissé dans le top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme. Il raconte comment Simon Leviev, un homme d'apparence richissime, a monté une immense arnaque et a escroqué plusieurs femmes en les contactant via l'application de rencontre Tinder.

L'Arnaqueur de Tinder © Netflix

Son processus diabolique était bien huilé. Il faisait miroiter de belles choses à ses victimes rencontrées sur Tinder, et leur soutirait de l'argent une fois leur confiance gagnée. Il avait inventé un système pyramidal où chacune de ses victimes payait pour faire tomber la suivante dans le piège.

Un arnaqueur professionnel qui a sévi pendant de nombreuses années, avant de se faire arrêter suite à la parution d'un article (dont est tiré le documentaire). Malgré sa peine de prison, Simon Leviev est aujourd'hui un homme libre, et ses victimes continuent de payer leurs lourdes dettes auprès de leurs créanciers.

Mais le buzz créé par le documentaire Netflix a changé la donne. Et Leviev commence à en faire les frais.

Évincé des réseaux sociaux

Partout dans le monde, Simon Leviev est désormais connu comme étant "l'arnaqueur de Tinder". L'affaire qui était restée jusqu'à présent médiatisée seulement dans quelques pays d'Europe, affole la planète. En effet, le documentaire Netflix a permis de mettre en lumière cet homme diabolique. Et il a peut-être enfin fait bouger les choses.

Si dans l'épilogue du film on apprenait, à notre grande surprise, que Leviev était toujours sur Tinder, et avait un business florissant, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ainsi, il y a deux jours, l'application Tinder a pris la décision de le bannir. Comme le rapporte Variety (via Le Figaro), les dirigeants ont déclaré :

Nous avons mené des enquêtes internes et pouvons confirmer que Simon Leviev n’est plus actif sur Tinder sous aucun de ses pseudonymes connus.

Deux jours après la mise en ligne du documentaire, Leviev a également supprimé son compte Instagram ainsi que le site officiel de sa société.

De leur côté, les victimes présentes dans le documentaire Netflix ont lancé une cagnotte GoFundMe pour permettre à des anonymes de les aider à rembourser leurs dettes.