L'Arnaqueur de Tinder : Simon Leviev réagit au documentaire Netflix

Simon Leviev, désormais plus connu comme "L'Arnaqueur de Tinder" a réagi au documentaire Netflix. Le programme continue de cartonner sur la plateforme et en quitte pas le top 10.

L'Arnaqueur de Tinder : gros succès pour le documentaire Netflix

Depuis sa sortie le 2 février dernier, le documentaire Netflix L'Arnaqueur de Tinder cartonne. En effet, il s'est hissé dans le top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme. Il faut dire que cette histoire rocambolesque a tout d'un parfait thriller.

L'Arnaqueur de Tinder © Netflix

Il revient sur l'escroquerie qu'a menée Simon Leviev sur l'appli de rencontre Tinder. Son processus diabolique était bien huilé. Il faisait miroiter de belles promesses à ses victimes rencontrées sur l'application, et leur soutirait de l'argent après avoir gagné leur confiance. Il avait inventé un système pyramidal où chaque victime payait pour faire tomber la suivante dans le piège.

Condamné à quinze mois de prison en Israël, Simon Leviev n'est finalement resté derrière les barreaux que cinq mois avant de retrouver sa liberté. Ses victimes par contre continuent de rembourser leurs dettes (et ont même lancé une cagnotte en ligne). Alors qu'il continuait son existence comme si de rien était, la sortie du documentaire a fait bouger les lignes. Ainsi, Tinder l'a banni définitivement de son application, et il a fermé son compte Instagram qui était pourtant suivi par plus de 200 000 personnes.

Il réagit au documentaire

Ce coup de projecteur soudain a forcément modifié l'existence de celui que beaucoup de gens connaissent désormais comme étant "L'Arnaqueur de Tinder". Et il n'apprécie pas tellement cette notoriété dont il se serait bien passé.

En effet, avant de clôturer son compte Instagram, Simon Leviev avait posté ce message (via Hello Magazine) :