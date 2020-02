L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat a été remasterisé en 4K 60fps

Vous avez aimé ? Partagez :

Pièce fondatrice de l’histoire du cinéma que tout le monde se doit d’avoir vu, « L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat » s’offre un petit lifting avec une nouvelle sortie en 4K et en 60fps permise par un internaute. L’occasion parfaite pour revoir ce classique dans des conditions différentes.

Lorsqu’en 1896 les frères Lumière propose au public de regarder L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat, ils provoquent un véritable séisme. Le cinéma n’en est qu’à ses prémisses et les spectateurs sont impressionnés par ces 50 secondes qui paraissent aujourd’hui triviales. Dans un inévitable noir et blanc, un train arrive sur le quai de la gare de Ciotat. Le positionnement de la caméra est astucieusement pensé pour nous laisser penser que le train va nous foncer dessus. La légende dit même que les gens de l’époque ont été effrayés ! Quiconque s’intéresse au cinéma se doit d’avoir vu ce très court-métrage tant il est une pierre angulaire dans l’histoire du médium.

L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat se modernise

Denis Shiryaev, un Youtubeur, nous livre aujourd’hui une nouvelle version de L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat en 4K et en 60FPS. La prouesse a été effectuée avec la participation de la technologie moderne et en particulier de l’intelligence artificielle Gigapixel créée par Topaz Labs. Les images originales sont traitées par un réseau neuronal (les GANs) et des algorithmes. Pour faire court et simple afin que tout le monde comprenne, des nouvelles images qui n’existent pas sont générées en se basant sur celles existantes. Ainsi, la continuité voulu lors du tournage reste la même mais on ressent que l’upscale apporte du réalisme. Dès lors, on ne soupçonne plus L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat de dater d’avant 1900 ! Il pourrait très bien avoir été tourné il n’y a guère longtemps, nous laissant penser qu’un filtre rétro a volontairement été apposé par-dessus.

Bien sûr, on grossit le trait volontairement et on voit que la manœuvre a ses limites. Le degré de précision n’atteint pas celui des films tournés de nos jours – ce n’est pas le but ultime, ceci dit. Ce type de restauration laisse entrevoir son potentiel et pourrait servir à de très nombreuses reprises pour d’autres cas. Le cinéma a tant de vieux films et de pépites qui mériteraient de passer par un lifting pour qu’on les découvre dans de meilleures conditions. L’enjeu est de ne pas dénaturer le matériau de base. Toute technologie est majestueuse quand elle est employée à bon escient.