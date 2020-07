Last Night in Soho : Edgar Wright donne quelques précisions sur son prochain film - CinéSéries

Le réalisateur Edgar Wright donne des nouvelles de son prochain film "Last Night in Soho". Il précise que cette nouvelle œuvre est assez éloignée de ses précédents travaux. Le cinéaste en profite également pour dévoiler une nouvelle image du film.

Last Night in Soho

Initialement, Last Night in Soho devait sortir à la fin de l'année. Mais avec la pandémie de Covid_19, le long-métrage a été repoussé au 28 avril 2021. Réalisé par Edgar Wright, le film réunit un casting notamment composé de Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith et Terence Stamp. Le projet demeure encore très mystérieux mais l'intrigue devrait raconter le destin d'une jeune fille, passionnée de mode, qui parvient mystérieusement à voyager dans les années 1960 où elle rencontre son idole. Mais le Londres des années 60 n'est pas aussi accueillant que dans son imagination. Le cinéaste décrit son nouveau film comme « une effrayante fête dans la veine de Ne Vous Retournez Pas et Rosemary's Baby ».

Un travail différent des autres œuvres d'Edgar Wright

Lors d'une interview avec Empire, le cinéaste a donné quelques précisions sur Last Night in Soho. Il s'est arrêté sur la teneur du film, et affirme que c'est son œuvre la plus ambitieuse et la plus différente de sa carrière. L'interview est accompagnée d'une photographie inédite du film :

C'est très différent de mes autres films. J'ai toujours aimé les films qui avancent lentement vers autre chose. Beaucoup de mes films ont cette évolution. Last Night in Soho débute dans un domaine plus psychologique, qui devient de plus en plus intense au fur et à mesure. J'aime graviter vers la réalisation d'un genre qui me manque. Et il y a un certain type de film d'horreur psychologique des années 60/70 qui n'existe plus. Je veux utiliser ce genre de grammaire visuelle.

Ainsi, sans en dire trop, le cinéaste tease gentiment son prochain film. Il promet une œuvre inédite qui va s'écarter du reste de sa filmographie. Il faut dire que Last Night in Soho sera son premier film à autant s'approcher de l'univers horrifique. Quant à l'image, elle dévoile Anya Taylor-Joy dans la peau d'une chanteuse montante, accompagnée de Matt Smith dans le rôle du mystérieux Jack. Rendez-vous le 28 avril prochain pour découvrir Last Night in Soho.