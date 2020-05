Last Night in Soho : le prochain Edgar Wright ne sortira pas cette année

C'est potentiellement l'un des films les plus excitants de la dernière partie de 2020. Mais "Last Night in Soho" ne sortira finalement pas cette année. La pandémie de Covid-19 continue encore de provoquer des changements dans le calendrier, et la patience sera notre meilleure arme.

Si la situation commence à se calmer, la crise sanitaire n'a pas encore touché à sa fin. Malgré un déconfinement chez nous et dans d'autres pays, il reste beaucoup à faire avant de retrouver une vie normale. On le voit, par exemple, avec la fermeture toujours effective des salles de cinéma. Les studios doivent réagir à l'aveugle, sans savoir comment sera la situation dans les prochains mois. Leur objectif est de sauver les meubles ou de préserver le potentiel commercial de leurs titres. C'est une véritable chasse à la date parfaite qui est ouverte depuis le début de la pandémie. Pas une semaine ne passe sans qu'un film que l'on attendait ne soit reporté. Il va falloir s'y faire - si ce n'est pas déjà fait - car on risque d'en connaître d'autres. Variety rapporte que Last Night in Soho est lui aussi contraint de ne pas respecter sa date de sortie connue jusqu'ici. Le long-métrage annule son arrivée en septembre prochain aux USA pour une autre date, encore indéfinie, en 2021.

Retour au cinéma d'horreur pour Edgar Wright

Le prochain film d'Edgar Wright, assez énigmatique pour le moment, était l'une de nos grosses attentes pour la fin d'année. Le réalisateur reste sur le populaire et très efficace Baby Driver. Pour Last Night in Soho, il revient au cinéma d'horreur, avec a priori moins de second degré que dans Shaun of the Dead. Ce projet est né de son envie de tourner à Londres, ville dans laquelle il n'a jamais filmé, alors qu'il y a passé plus de 20 ans de sa vie. L'intrigue se déroulera dans le chic quartier de Soho et suivra une jeune femme qui trouve le moyen de voyager dans les années 60. Elle retrouvera son idole, une chanteuse devenue célèbre qui en est encore à ses débuts. Sauf que son périple dans le passé va prendre une inquiétante tournure...

Edgar Wright se montre volontairement mystérieux sur ce projet et promet quelque chose dans la veine de Répulsion et de Ne vous retournez pas. Si Last Night in Soho, avec Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie dans les deux rôles principaux, se révèle être un thriller psychologique d'un tel niveau, le grand moment de cinéma se profile.