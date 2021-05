Last Night in Soho : une bande-annonce étincelante pour le nouveau Edgar Wright

4 ans après le virevoltant "Baby Driver", Edgar Wright revient avec "Last Night in Soho", son tout nouveau long-métrage. Un thriller horrifique que l'on attend avec une impatience folle et qui commence à se dévoiler dans une splendide première bande-annonce.

Last Night in Soho : Edgar Wright enfin de retour !

La pandémie nous a fait passer à côté d'un tas de films très attendus. On ne compte même plus ceux qui ont été obligés de se trouver un nouveau point de chute. Parmi eux se trouve Last Night in Soho. Précédemment prévu pour sortir en fin d'année 2020, il a été reprogrammé au 10 novembre prochain. Cette fois, ça devrait être la bonne pour découvrir le nouveau bébé du Britannique Edgar Wright. Le virtuose metteur en scène détient une part de génie dans sa manière de concevoir le cinéma. Depuis son premier essai, Shaun of the Dead, on a compris qu'il était bourré de talent.

Last Night in Soho risque de dénoter par rapport au reste de sa filmographie, en étant un thriller psychologico-horrifique dans la veine de Répulsion et de Ne vous retournez pas. Deux références qui en imposent. On souhaite évidemment à Edgar Wright de se hisser à un tel niveau d'excellence.

Last Night in Soho ©Universal Pictures

Une histoire de voyage dans le temps

Son film se déroulera dans le quartier de Soho, à Londres. Lieu où le réalisateur a vécu et qu'il a souhaité exploiter au cinéma. Le scénario suivra une jeune fille passionnée de mode, qui effectue un voyage dans les années 60. Une virée dans le passé lui permettant de rencontrer son idole, une chanteuse en pleine ascension. La joie va laisser place à l'inquiétude quand des événements étranges vont commencer à se manifester et que sa personnalité va s'en retrouver altérée. Les deux rôles principaux seront tenus par les brillantes Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie. Normalement, à ce stade, vous avez déjà très envie de voir Last Night in Soho. Après la bande-annonce, ça sera encore plus le cas !

Nous pouvons enfin voir à quoi le film ressemble et, disons-le sans attendre : ça en jette ! Edgar Wright parvient à instaurer une ambiance séduisante, en misant sur une lumière très imposante et un cachet rétro. Plastiquement, c'est sublime et, dans le ton, l'approche a l'air plus sérieuse que les précédents essais du metteur en scène.

Pour finir, une magnifique affiche a été dévoilée :