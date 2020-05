Last Night in Soho : une première image et une date de sortie pour le film d'Edgar Wright

Trois ans après avoir été largement acclamé pour "Baby Driver", Edgar Wright développe son nouveau film, "Last Night in Soho". Le réalisateur change de registre pour l’occasion, puisque le film sera un thriller d’épouvante.

Alors que le prochain film d’Edgard Wright est attendu après le gros succès de Baby Driver, les informations arrivent au compte-goutte sur le projet. Le réalisateur lui-même a ainsi dévoilé sur son compte Twitter une première image officielle de Last Night in Soho. Il a confirmé au passage que le tournage du film n’était pas encore terminé, ayant été suspendu à cause du coronavirus. On ne sait pas encore quand il pourra reprendre.

Le réalisateur a aussi dévoilé la sortie du film. On sait donc désormais que Last Night in Soho est attendu pour le 23 avril 2021 dans les salles.

Dans la photo dévoilée par Edgar Wright, on découvre Anya Taylor-Joy et Matt Smith, qui porteront le film, dans la peau de leurs personnages. Le cliché à l’ambiance feutré ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue du long-métrage, outre une relation entre les deux personnages.

Retour dans le Londres des années 60 dans Last Night in Soho

Last Night in Soho sera centré sur une jeune fille dont le nom est encore inconnu. Passionnée par la mode, elle parvient mystérieusement à voyager dans le temps, et se retrouve dans le Londres des années 60. Elle y rencontre son idole, une éblouissante chanteuse en devenir. Mais la capitale anglaise de cette époque n’est pas exactement ce qu’elle paraît, et le temps semble se désagréger avec d’obscures conséquences.

Le film sera porté par Anya Taylor-Joy, révélée par son rôle dans Split face à James McAvoy, Matt Smith, aka le onzième Doctor Who et Thomasin McKenzie, qui avait été louée pour sa performance en Elsa dans Jojo Rabbit. Diana Rig, qui jouait Lady Olenna Tyrell dans Game of Thrones, et Terence Stamp seront aussi au générique. Ce sera aussi le cas de James Phelps, alias Fred Weasley dans les Harry Potter.

Last Night in Soho a été écrit par Edgar Wright et Kristy Wilson-Cairns, nommée aux Oscars en début d’année pour son scénario original de 1917, co-écrit avec Sam Mendes. Elle a aussi été engagée pour co-scénariser le film Star Wars de Taika Waititi avec le réalisateur néo-zélandais.

Étant donné les reports conséquents de nombreux films, Last Night in Soho ne s’en sort pas si mal, puisqu’on pourra donc le découvrir dans moins d’un an.