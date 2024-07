Ce soir à la TV : 3 millions d'entrées pour ce film culte et un César pour Cécile de France

Ce soir NRJ12 diffuse "L'Auberge espagnole" (2002), film culte et générationnel de Cédric Klapisch porté par Romain Duris, Cécile de France ou encore Audrey Tautou.

L'Auberge espagnole : l'Erasmus à l'honneur

Cédric Klapisch a marqué les esprits au début des années 2000 avec L'Auberge espagnole. Un film générationnel auquel beaucoup se sont raccrochés. Au moins les étudiants Erasmus qui ont vu une part de leur vie à l'écran. Mais certainement aussi n'importe quel jeune adulte un peu paumé comme Xavier qui rêve d'autre chose choses qu'un poste au ministère des Finances. C'est néanmoins pour augmenter ses chances d'être pris qu'il part une année à Barcelone via le programme Erasmus. C'est là qu'il rencontre des étudiants européens qui partagent avec lui une colocation et qui deviendront des amis importants pour lui.

L'Auberge espagnole ©STUDIOCANAL

Avec L'Auberge espagnole, Cédric Klapisch vise juste dans sa représentation de la jeunesse de différents horizons. Il crée également une sorte de fantasme pour la jeune génération qui, après avoir vu le film, voudrait certainement vivre la même aventure que Xavier. Une aventure qui a été inspirée par la sœur du réalisateur. Plus jeune que lui de sept ans, cette dernière avait commencé des études d'architecture à Paris avant de se rendre à Barcelone avec le programme Erasmus. C'est en lui rendant visite pendant une semaine que le cinéaste a découvert cette vie étonnante, comme il l'expliquait à Ecran Noir en 2000.

Ce que j'ai vu m'a non seulement séduit mais fait rigoler. Elle vivait au milieu de six personnes de sa génération, de nationalité différente. Devant la multiplicité des langues, des nationalités, j'avais surnommé cet endroit charmant L'AUBERGE ESPAGNOLE. D'où le titre du film.

Un succès pour Cédric Klapisch et plusieurs révélations

L'Auberge espagnole a été un beau succès lors de sa sortie en France. Avec 2,9 millions d'entrées, il s'agit du plus gros score de Cédric Klapisch au box-office français, juste devant la suite Les Poupées russes (2,8 millions d'entrées). Un véritable phénomène qui a lancé la carrière de plusieurs acteurs. Si Romain Duris avait justement été révélé par le cinéaste avec Le Péril jeune (1994), et qu'Audrey Tautou avait déjà explosé avec Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001), le grand public a cette fois découvert la Britannique Kelly Reilly (Wendy) et surtout Cécile de France (Isabelle). L'actrice belge a été la grande révélation du film et récompensée dans la catégorie meilleur espoir féminin aux César 2003. Elle fut la seule récompensée malgré les 6 nominations du long-métrage lors de cette cérémonie.

Enfin, comme évoqué plus haut, l'aventure de Xavier et de ses amis a continué ensuite avec Les Poupées russes (2005), qui montre les échecs sentimentaux du jeune héros, désormais adulte et rêve toujours de devenir écrivain. Ce n'est ensuite qu'en 2013 qu'un troisième chapitre est né avec Casse-tête chinois, avant que la série Salade grecque (2023) ne vienne poursuivre la trilogie de Cédric Klapisch. Cette dernière est disponible sur Prime Video.