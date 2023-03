Laurence Fishburne : sa grosse boulette sur le MCU

En 2018, Laurence Fishburne incarnait le scientifique Bill Foster dans le blockbuster "Ant-Man et la Guêpe". Mais le comédien a semble-t-il oublié sa participation au MCU...

Laurence Fishburne, habitué des franchises

Après des débuts impressionnants dans Apocalypse Now, Laurence Fishburne s'est imposé comme un visage emblématique du cinéma américain, tournant notamment sous la direction de Steven Spielberg, John Singleton, Abel Ferrara, Clint Eastwood ou encore Steven Soderbergh, pour ne citer qu'eux. Le comédien est par ailleurs apparu dans de nombreuses franchises.

Son rôle le plus emblématique reste évidemment celui de Morpheus dans la saga Matrix mais l'acteur a également joué dans Freddy 3 : Les Griffes du cauchemar, Mission: Impossible III, Les 4 Fantastiques et le Surfer d'argent, Predators, Man of Steel et Batman v Superman : L'Aube de la justice.

En 2017, Laurence Fishburne a retrouvé Keanu Reeves dans John Wick 2, où il prête ses traits au Bowery King, chef d'un réseau clandestin new-yorkais qui devient l'un des principaux alliés du tueur à gages. Le comédien fait actuellement la promotion de John Wick : Chapitre 4, dans lequel il vient prêter main forte au héros dans les rues de Paris.

L'oubli d'Ant-Man et la Guêpe ?

Lors d'un entretien accordé à ComicBook.com, le comédien a clamé son amour pour le Marvel Cinematic Universe, déclarant notamment (via Allociné) :

Je suis un fan du MCU. J'adore le Marvel Cinematic Universe. Même si j'adorerais en faire partie, je suis aussi heureux d'être simplement un fan et d'attendre les futures sorties. J'étais à Atlanta, et j'ai entendu dire qu'ils préparaient un autre Captain America. Moi je dis : "Oui ! Allez-y !"

Ant-Man et la Guêpe ©Marvel Studios

Le comédien a semble-t-il oublié sa participation à Ant-Man et la Guêpe en 2018, dans lequel il incarne le scientifique Bill Foster. À moins que l'acteur ne veuille une place plus importante au sein du MCU, ou un rôle plus conséquent. Une déclaration quoi qu'il en soit étrange...