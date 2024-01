Laurent Lafitte se métamorphose pour un nouveau grand rôle

L'acteur Laurent Lafitte se dévoile en Molière dans la bande-annonce du film "Le Molière imaginaire" d'Olivier Py. Une performance pour raconter la dernière représentation et les dernières heures du célèbre auteur et comédien, qui s'annonce très intense.

Laurent Lafitte dans son élément

Après l'homme d'affaires Bernard Tapie dans la série Netflix Tapie, c'est à une autre personnalité française que Laurent Lafitte va prêter ses traits et son jeu dans son nouveau film, et pas n'importe laquelle : Molière.

Le Molière imaginaire ©Memento Distribution

L'acteur, réalisateur et pensionnaire de la Comédie-Française, est autant un comédien de théâtre que de cinéma. Capable de tout jouer et n'ayant pas peur de le faire, il y a donc comme une évidence à voir Laurent Lafitte devenir dans Le Molière imaginaire le plus célèbre des comédiens et auteurs de théâtre de l'histoire française, pour l'incarner le soir de sa mort, au terme d'une ultime représentation (bande-annonce en tête d'article).

"Je joue pour le roi"

Réalisé par Olivier Py, metteur en scène français et figure du monde du théâtre, Le Molière imaginaire se déroule le soir du 17 février 1963. Soit le soir de la mort de Molière, après une ultime représentation de sa pièce Le Malade imaginaire sur la scène du théâtre du Palais-Royal, terminée dans la souffrance. Une mort entrée dans la légende, aussi pour les circonstances dans lesquelles le corps fut inhumé, puisque l'Église n'autorisait alors pas de sépulture religieuse pour les comédiens.

La bande-annonce semble introduire un film à la fois enlevé et intensément dramatique, avec ses séquences forcément comiques. Olivier Py comme Laurent Lafitte étant tous deux des hommes de théâtre, Le Molière imaginaire devrait ainsi être une mise en abyme à plusieurs niveaux de la personne et de l'oeuvre de Molière. Et donc une exploration du théâtre comique dans des conditions tragiques.

Laurent Lafitte est notamment entouré au casting de Stacy Martin et Jeanne Balibar, Jean-Damien Barbin et Bertrand de Roffignac. Le Molière imaginaire arrive dans les cinémas le 14 février 2024.