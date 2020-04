L'autre équipe des Gardiens de la Galaxie pourrait revenir dans le MCU

L'acteur Michael Rosenbaum, qui campe Martinex dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 », pense que l'équipe originelle des Gardiens de la Galaxie pourrait revenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sorti en 2017, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 marquait le retour de James Gunn à la réalisation. Il reprend l'équipe de base constituée de Star Lord, Groot, Rocket, Drax et Gamora. Pourtant, cette équipe est composée de membres différents lors de sa création. En 1969, l'éditeur Roy Thomas, l'auteur Arnold Drake et le dessinateur Gene Colan créent une nouvelle team au sein de l'univers Marvel. Ils imaginent une équipe avec Vance Astro, Martinex, Charlie-27 et Yondu qui devient Les Gardiens de la Galaxie - ils sont rejoints plus tard par Stakar Ogord.

Si Yondu est relativement célèbre pour sa présence dans les deux films sous les trais de Michael Rooker, les autres membres sont inconnus du grand public. Pourtant, ils font une petite apparition dans le deuxième film, et l'acteur Michael Rosenbaum promet qu'ils reviendront...

L'équipe Guardian 3000 bientôt de retour ?

L'équipe Guardian 3000 fait deux courtes apparitions dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Une équipe emmenée par Sylvester Stallone dans le rôle de Stakar Ogord. Parmi les individus avec lui figure notamment Martinex, l'un des membres fondateurs des Gardiens de la Galaxie dans les comics. Son interprète, Michael Rosenbaum, tease un possible retour de ces personnages.

Au micro de Comicbook, Michael Rosenbaum a abordé l'avenir de Martinex et de ses compagnons dans le MCU. Il a détaillé le pitch original de James Gunn et a teasé un possible retour de son personnage :

Je pense que son plan est que nous revenions. Je pense que c'était le plan depuis le début. Mais je ne le connais pas. Pourquoi faire venir Stallone juste pour une si petite apparition ? Je pense qu'ils vont développer ce personnage.

L'équipe originelle des Gardiens de la Galaxie

Après leur apparition dans le deuxième film tout porte à croire que ces gardiens alternatifs reviendront dans le troisième film. Après tout, James Gunn est à l'origine de ce clin d’œil. Mais peu de temps après cette révélation de Michael Rosenbaum, le cinéaste s'est rendu sur son compte Twitter pour apporter sa propre précision. Il affirme alors que ces gardiens ne reviendront pas nécessairement dans le troisième film.

Une précision assez étonnante. Après les avoir introduit il ne veut finalement pas les utiliser ? Peut-être s'agissait-il finalement que d'une simple référence pour les lecteurs de comics. De toute façon, le cinéaste a le temps de se décider puisque Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n'est pas attendu avant 2022. Et au moins, il garde la porte ouverte à un retour dans le MCU, mais dans un autre film...