Le Bal des folles : une bande-annonce tourmentée pour le nouveau film de Mélanie Laurent

Découvrez ci-dessus la première bande-annonce du film "Le Bal des folles" réalisé par et avec Mélanie Laurent. Sept ans après "Respire" elle met une nouvelle fois en scène Lou de Laâge dans le premier film français Amazon Original qui sera disponible sur la plateforme le 17 septembre prochain.

Le Bal des folles : le premier film français Amazon Original

Attendu le 17 septembre sur Amazon Prime Video en France et dans le monde, Le Bal des folles est le nouveau film réalisé par et avec Mélanie Laurent. Après Respire sorti en 2014, elle met une nouvelle fois en scène Lou de Laâge dans ce long-métrage adapté du roman éponyme de Victoria Mas. Le reste du casting se compose notamment d'Emmanuelle Bercot et de Benjamin Voisin. Il s'agit du tout premier film français Amazon Original.

Lou de Lâage - Le Bal des folles © Amazon Prime Video

Le Bal des Folles raconte l’histoire d’Eugénie (Lou de Laâge), une jeune fille lumineuse et passionnée à la fin du 19è siècle. Eugénie a un don unique : elle entend et voit les morts. Quand sa famille découvre son secret, elle est emmenée par son père et son frère dans la clinique neurologique de La Salpêtrière sans possibilité d’échapper à son destin. Cette clinique, dirigée par l’éminent professeur Charcot, l’un des pionniers de la neurologie et de la psychiatrie, accueille des femmes diagnostiquées hystériques, folles, épileptiques et tout autre type de maladies physiques et mentales.

Le chemin d’Eugénie va alors rencontrer celui de Geneviève (Mélanie Laurent), une infirmière de l’unité neurologique dont la vie passe sous ses yeux sans qu’elle ne la vive vraiment. Leur rencontre va changer leurs destins à jamais alors qu’elles se préparent à assister au fameux « Bal des folles » organisé tous les ans par le Professeur Charcot au sein de la clinique.

Une première bande-annonce tourmentée

Le Bal des folles © Amazon Prime Video

Après Augustine d'Alice Winocour sorti en 2012, Mélanie Laurent s'attaque à son tour au professeur Charcot (ici interprété par Grégoire Bonnet), et à ses relations avec ses patientes à la Pitié Salpêtrière. Le Bal des folles semble néanmoins davantage porté sur ses pensionnaires qu'aux travaux du célèbre professeur comme l'atteste la première bande-annonce. Lou de Laâge promet d'offrir une nouvelle fois une prestation habitée, sous le regard de Mélanie Laurent.