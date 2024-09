Le Bon, la Brute et le Truand : comment Lee Van Cleef s'est coupé le doigt ?

Clint Eastwood doit faire face à Eli Wallach et Lee Van Cleef dans "Le Bon, la Brute et le Truand", grand classique de Sergio Leone. Avez-vous remarqué que l'interprète de Sentenza a un doigt coupé dans le final du film ? L'acteur s'est bien sectionné une phalange, mais pas durant le tournage.

Lee Van Cleef, terrible méchant dans Le Bon, la Brute et le Truand

Bien que sa filmographie ne contienne "que" huit longs-métrages (dont une co-réalisation), Sergio Leone est considéré comme l'un des plus grands cinéastes. L'auteur a livré durant sa carrière des westerns cultes avec la trilogie du dollar, avant de finir en beauté avec son monument : Il était une fois en Amérique (1984). Mais avant cela, c'est donc en 1964 qu'il propose Pour une poignée de dollars, qui marque le début du mythe Clint Eastwood. C'est également à partir de là que le cinéaste commence à collaborer avec le compositeur Ennio Morricone.

Lee Van Cleef - Le Bon, la Brute et le Truand ©Les Artistes Associés

L'année suivante, Sergio Leone réalise Et pour quelques dollars de plus (1965). Eastwood apparaît dans un rôle similaire (même dégaine et caractère), mais cette fois aux côtés de l'acteur Lee Van Cleef - qui vivait lui une période compliquée à cette époque. C'est grâce à sa rencontre avec le réalisateur que le comédien va totalement relancer sa carrière. Et cela se confirme d'abord avec Le Bon, la Brute et le Truand (1966), dans lequel Sergio Leone lui offre le rôle du terrible Sentenza.

Lui, mais également "le bon" Blondin (Clint Eastwood) et le "truand" Tuco (Eli Wallach) sont dans le film à la recherche d'un coffre rempli de pièces d'or des Confédérés. Chacun va tout faire pour s'en emparer le premier. Mais en pleine guerre de Sécession, leur traversée ne sera pas aisée.

Ce détail dans la scène finale

Le Bon, la Brute et le Truand se conclut lors d'une séquence mémorable. Après avoir découvert que le trésor se trouve dans une tombe, le trio se réunit dans un cimetière. C'est d'abord Tuco qui s'élance. Mais une fois sur la tombe, Blondin le force à creuser, avant que Sentenza ne lui lance à son tour une pelle. Sauf que, mauvaise surprise, les dollars ne sont pas là. Seul Blondin sait où ils se trouvent et propose alors un dernier duel. Chacun s'écarte, s'observe, gros plans sur les regards, et au final, celui qui dégaine le plus vite l'emporte !

En plus d'être une séquence grandiose à tous les niveaux, cette scène du Bon, la Brute et le Truand offre un plan particulier sur la main de Lee Van Cleef. Durant quelques instants on remarque que son majeur est sectionné. Un détail que n'a pas voulu cacher Sergio Leone. Car, en effet, l'acteur avait bel et bien le doigt coupé. Il ne s'agit en aucun cas d'un trucage. Il ne s'agit pas non plus d'une blessure faite durant le tournage.

Le Bon, la Brute et le Truand ©Les Artistes Associés

En vérité, Lee Van Cleef s'est sectionné une phalange de manière peu glorieuse. Même si des rumeurs ont suggéré qu'il se serait fait cela des années auparavant en se battant dans un bar, ou dans un accident de voiture, en réalité, l'acteur se serait simplement blessé en construisant une maisonnette pour sa fille. De quoi rendre Sentenza un peu moins effrayant. Ce détail semble néanmoins avoir marqué certains esprits puisque dans le film coréen Le Bon, la brute et le cinglé (2008), qui rend homme au film de Sergio Leone, "la brute" a également un doigt sectionné.