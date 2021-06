Le Bossu de Notre-Dame : le jour où Disney a refusé une chanson de Michael Jackson

"Le Bossu de Notre-Dame" est l'un des nombreux dessins animés cultes de Disney. Le compositeur de la musique du film révèle pourquoi une chanson originale de Michael Jackson n'a pas été retenue à l'époque.

Le Bossu de Notre-Dame : un des classiques de Disney

Le célèbre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a connu plusieurs adaptations à travers les époques. L'une des plus connues est celle pilotée par Disney : Le Bossu de Notre-Dame. Un dessin animé sorti en 1996 qui narre l'histoire de Quasimodo, un homme difforme qui vit à l'abri des regards dans la fameuse cathédrale de la capitale française. Son existence va basculer le jour où il fait la rencontre d'Esmeralda. Une gitane au charme certain qui va tisser un lien spécial avec Quasimodo, malgré l'intervention du juge Frollo. Une belle histoire qui n'a d'ailleurs pas encore eu le droit à un remake en prises de vue réelles. On se doute que cette nouvelle version va bien finir par voir le jour, avec le temps.

Disney a recalé Michael Jackson

Le Bossu de Notre-Dame vient refaire parler de lui à la suite d'une interview du compositeur Alan Menken chez SlashFilm. Ce dernier révèle que la mégastar Michael Jackson aurait exprimé de l'intérêt pour participer au projet. Rien d'étonnant, lui qui était touché par le syndrome de Peter Pan et qui se retrouvait dans l'univers Disney. Il souhaitait co-écrire et interpréter une chanson originale qui allait figurer dans le film. L'idée aurait pu séduire le studio, qui aurait ainsi pu mettre en avant un immense nom de l'industrie musicale, juste après avoir travaillé avec Elton John sur Le Roi Lion.

This is it ©Columbia Pictures

Or, la collaboration ne s'est pas faite car Disney ne voulait pas se rapprocher de quelqu'un ciblé par des accusations de comportements déplacés à l'égard d'enfants. Durant la première partie des années 90, Michael Jackson est poursuivi pour abus sexuels sur le jeune Jordan Chandler. Si aucune condamnation n'est prononcée grâce à un accord trouvé avec la famille, la résonance d'une telle affaire auprès de l'opinion publique a laissé des traces. On le sait, Disney tient à son image de marque et s'évite tout le temps de travailler avec des personnes qui peuvent apporter des polémiques inutiles. Sans ça, une telle alliance aurait forcément vu le jour.