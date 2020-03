Le box-office US en chute libre à cause du coronavirus

Alors que l'Europe est particulièrement touchée par le coronavirus, il en va de même pour les Etats-Unis. Cependant, là-bas, il n'est pas encore question de confinement. Reste qu'un impact évident s'est fait sentir sur les salles de cinéma et au box-office de ce week-end.

En France, il a finalement été décidé que les salles de cinéma devaient être fermées. Une décision qui fait suite à l'évolution de l'épidémie de coronavirus, et l'appel au confinement du gouvernement. Aux Etats-Unis, on n'en est pas encore là. Certains cinémas ont, certes, préféré fermer, quand d'autres ont limité le nombre de places disponible. Il est donc logique de noter une importante baisse dans les chiffres du box-office de ce week-end. En cumulant les scores du top 10, on atteint tout juste les 50 millions de dollars. Un chiffre qui, en temps normal, est généralement largement dépassé par les trois premiers du classement.

La catastrophe pour Bloodshot

Le cas le plus flagrant est En avant. Le dessin animé de Disney avait débuté avec 40 millions de dollars de recettes. Le week-end suivant, c'est seulement 11 millions qui viennent s'ajouter ! Suffisant tout de même pour prendre la première place. A côté, c'est également catastrophique pour Bloodshot. Si la sortie du film en France a pu être décalée, aux Etats-Unis, Sony n'a pas vraiment eu le temps de se retourner et a tout de même sorti le film d'action avec Vin Diesel. Résultat, à peine 9 millions d'engrangés pour un film dont le budget est estimé à 45 millions de dollars.

Classement des trois premiers au box-office US du 13 au 15 mars 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) En avant 11M $ 60M $ 2) J'y crois encore 10M $ 10M $ 3) Bloodshot 9M $ 10M $

Derrière le top 3, ce n'est évidemment pas plus glorieux. Si Sonic le film (3 millions) avait déjà pu récolter beaucoup en quatre semaines, et dans une autre mesure Invisible Man (6 millions), The Hunt est probablement l'autre grand perdant de la situation actuelle. Le film produit par Blumhouse avait déjà été repoussé en raison d'une polémique. Cependant, cela avait créé une petite hype autour. Et sa sortie était donc assez attendue. Mais au final, The Hunt n'encaisse qu'un peu moins de 6 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé tout de même à 14 millions de dollars.

Retrouvez ici les résultats complets du box-office US.