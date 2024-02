Le Bureau des légendes : Mathieu Kassovitz réagit au futur remake avec Michael Fassbender

"The Department", le remake américain de la série "Le Bureau des légendes" avance enfin avec la venue de Michael Fassbender au casting. Suite à cette annonce, Mathieu Kassovitz nous a donné en exclusivité son avis sur ce projet et ce choix d'acteur.

Le Bureau des légendes : Michael Fassbender dans le remake

Voilà un an que le projet de remake américain du Bureau des légendes a été annoncé. La série française de Canal+, qui marqua les esprits par son approche réaliste de l'espionnage, a tapé dans l'œil de George Clooney et Showtime qui ont décidé de l'adapter. Le premier a été le premier associé à cette entreprise en tant que producteur et réalisateur. Mais pendant un an, le projet n'avait pas beaucoup avancé. Du moins jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on apprenait ce 28 février la venue au casting de Michael Fassbender dans le rôle principal.

L'acteur, vu dernièrement dans The Killer de David Fincher, sera donc le nouveau Malotru dans The Department (tire de la série remake), que portait en son temps Mathieu Kassovitz. Le hasard a voulu que nous rencontrions cette même journée le comédien pour la promotion du film Les Rois de la piste, comédie réjouissante dont on reparlera très prochainement. Nous en avons donc profité pour demander son avis à Mathieu Kassovitz sur ce choix de Michael Fassbender, avec qui il a travaillé sur Piégée (2012) de Steven Soderbergh. Et sa première réaction a été de dire, avec humour, que le comédien risquait de lui faire de l'ombre : "Fassbender ? Je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour moi, mais c'est pas mal (rire)".

Pour Mathieu Kassovitz, "il faut une touche européenne"

Concernant le projet dans son ensemble, Mathieu Kassovitz est curieux du résultat, tout en ayant la crainte que la production ne se montre pas assez patiente dans son avancée du récit, contrairement au Bureau des légendes.

Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Je pense que ça a besoin d'une touche européenne pour pouvoir fonctionner. Le Bureau des légendes fonctionne sur la subtilité et la complexité de l'histoire. Donc il faut qu'ils arrivent à se retenir, à ne pas partir dans les scènes d'action. Ce qui est passionnant dans l'original, c'est que tu suis les personnages et tu es angoissé pour eux. Tu ne comprends pas très bien ce qui se déroule, tu vois les pièces du puzzle, et tu restes parce que tu veux comprendre où ça va.

D'ailleurs on le voit avec la première saison où il ne se passe rien. Elle est un peu chiante la saison 1. Parce que t'as besoin que celle après ait un peu plus. Tu rajoutes 10%, 20% à chaque saison. Si tu commences comme Homeland où dès la première saison l'héroïne a déjà survécu à deux attentats. Qu'est-ce que tu fais en saison 2 ? Elle survit à quatre attentats ? Non, donc tu es dans la merde. Il faut vraiment faire une montée au fur et à mesure, et je ne sais pas si les Américains savent faire ça.

Mathieu Kassovitz reste donc prudent bien qu'intrigué par ce projet de remake, notamment grâce à la présence de George Clooney.

J'aime Clooney. Il a cette touche européenne, et cette capacité-là pour faire ce genre de truc. Mais je ne sais pas s'ils ont la patience pour produire ce type de programme.

Dans tous les cas, la venue de Michael Fassbender devrait faire avancer la production de The Department. Aucune date de tournage ni de diffusion ont été précisées pour le moment.