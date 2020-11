Le Cahier de Tomy sur Netflix : c'est quoi ce film bouleversant ?

Sortez les mouchoirs. Netflix a mis en ligne le 24 novembre le film "Le Cahier de Tomy", une réalisation de l'Argentin Carlos Sorín. Un drame qui risque de faire couler quelques larmes en raison de son sujet dur. Et en plus, le scénario est basé sur une histoire vraie.

Le Cahier de Tomy : une nouveauté Netflix

Netflix a cette capacité à sortir de son sac en permanence des titres que personne ne voit venir. Une partie passe inaperçue et reste enfouie dans les tréfonds d'un catalogue toujours plus épais. Puis l'autre partie tire son épingle du jeu. Dans la plus grande discrétion, la firme vient de lancer Le Cahier de Tomy, un long-métrage en provenance d'Argentine qui n'a pas eu le droit à une promotion particulière.

Avant son jour d'arrivée, on ne connaissait même pas son existence. Et en quelques heures, les réseaux sociaux commencent à faire leur travail en parlant de lui. Il est encore trop tôt pour parler de phénomène car il n'est même pas entré dans le classement des 10 titres les plus populaires en France mais il faut surveiller l'évolution des choses. On se rappelle que le film turc 7. Koğuştaki Mucize, qu'absolument personne n'a vu venir, était au centre d'une forte hype. Le Cahier de Tomy pourrait suivre cette voie grâce à son sujet douloureux qui risque de tirer des larmes aux plus sensibles.

Valeria Bertuccelli, Le cahier de Tomy © Netflix

Valeria Bertuccelli incarne María Vázquez, une femme atteinte d'une tumeur qui ne pourra être soignée. Durant le peu de temps qui lui reste, elle va écrire un livre à son fils, Tomy, pour qu'il se souvienne à jamais d'elle après sa disparition. Elle laissera dedans des notes, des indications et des conseils qui pourront l'aider toute sa vie. Et ce n'est pas parce qu'elle est clouée à un lit qu'elle perd pour autant son humour. Le scénario s'inspire d'ailleurs d'une histoire vraie, ce qui ajoute de la densité dramatique dans la tête du spectateur.

Le Cahier de Tomy se déroule quasiment entièrement au sein de l'hôpital dans lequel est María. Un décor qui n'est jamais très plaisant en temps normal et le film réserve son lot de scène plombantes. La fin de vie est un sujet lourd mais cette réalisation de Carlos Sorín n'opte pas pour une approche dépressive radicale. Elle trouve plusieurs subterfuges pour prendre la situation avec lumière, sans éluder toute sa gravité. Pour les amateurs de cinéma qui vous arrache les larmes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'est pas fin pour un sou mais ça remplit le contrat.