Le casting fou du nouveau film de Christopher Nolan

Si rien ne fuite jamais concernant les futurs projets de Christopher Nolan, le casting en est l’exception. Et celui du prochain long-métrage du cinéaste s’annonce incroyable. À ce propos, un acteur très populaire auprès des cinéphiles vient d’être annoncé pour tourner au côté de Matt Damon.

Les secrets bien gardés autour du prochain film de Christopher Nolan

Le prochain film de Christopher Nolan en est à peine au stade de développement qu’il est déjà très attendu. Comme quasiment tous les longs-métrages du cinéaste, celui-ci est top secret. Ni le titre ni l’histoire n’ont été révélés. Des rumeurs sur la nature du film ont été évoquées sur les réseaux sociaux. On parlait alors d’un film de science-fiction se déroulant dans l’espace, d’un film d’action impliquant des hélicoptères et, dernièrement, un film de vampires se déroulant dans les années 1920.

Toutes ces suppositions ont été démenties dans la foulée, laissant les fans du réalisateur de Inception dans le brouillard. Sans aucune information vérifiée et confirmée, ne restait plus qu’à se reposer sur le casting, seul élément dont nous sommes encore sûrs.

Ces dernières semaines, plusieurs grands noms de Hollywood tombent comme des gouttes d’eau et sont annoncés au casting du film. Le moins que l’on puisse dire, c’est que, après Oppenheimer, Christopher Nolan fait encore très fort côté acteurs.

Christopher Nolan : un acteur de marque rejoint le casting prestigieux de son film

Le premier nom de la liste à avoir été divulgué est celui de Matt Damon. L’interprète de Jason Bourne est devenu un collaborateur régulier de Christopher Nolan. Après Interstellar et Oppenheimer, Matt Damon remplie donc pour un troisième film. Avec peut-être cette fois-ci le rôle principal ?

Peu de temps après, c’est Tom Holland qui a été annoncé au casting. L’acteur britannique va délaisser pour un temps le costume de Spider-Man pour ce projet auquel il est « super fier » de participer. Il le sera sans doute encore plus puisque Zendaya (Dune), sa partenaire chez Marvel et dans la vie, rejoint, elle aussi, le casting.

Et comme Christopher Nolan voit toujours plus grand, on apprenait il y a quelques jours la venue de Lupita Nyong’o (Sans un bruit : jour 1). Anne Hathaway avec qui il avait travaillé sur Interstellar et The Dark Knight Rises fait également son retour au bercail. Tout comme un certain Batman…

En effet, Robert Pattinson fera son retour chez le cinéaste, cinq ans après l’aventure Tenet, annonce Deadline. Adoré des cinéphiles, la présence de l’acteur devrait en ravir plus d’un. Le film est prévu dans les salles le 17 juillet 2026.

Universal espère sans doute réitérer le même exploit qu’avec Oppenheimer qui avait raflé près d’un milliard de dollars dans le monde.