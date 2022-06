Le Cataclysme de l'amour sur Netflix : c'est quoi ce film romantique turc avec Pinar Deniz ?

Netflix propose à partir du 20 juin le film "Le Cataclysme de l'amour". Une romance venue de Turquie avec Boran Kuzum et Pınar Deniz autour du développement personnel.

Nouvelle romance turque sur Netflix

Netflix avait créé la surprise durant le confinement avec 7. Koğuştaki Mucize. Personne n'aurait imaginé en temps normal que ce film turc puisse cartonner sur la plateforme. Mais son histoire touchante et la situation sanitaire (confinement et fermeture des cinémas) ont permis de mettre un sacré coup de projecteur sur cette œuvre et sur le cinéma turc. Deux ans plus tard, c'est Reste la vie qui a connu un parcours similaire. L'histoire d'une mère célibataire atteinte d'une maladie incurable et qui va chercher un mari pour assurer l'avenir de son fils de six ans. Là encore, l'aspect mélo du film a touché directement les abonnés.

Le Cataclysme de l'amour ©Netflix

Résultat, à l'instar du cinéma coréen, on reste de plus en plus attentif aux productions venues de Turquie et proposées par Netflix. La dernière en date se nomme Le Cataclysme de l'amour. Comme son titre l'indique, il est encore question de romance et de beaux sentiments.

Le film met en scène Farit, un garçon qui travaille comme publicitaire, mais qui se retrouve endetté après la faillite de son agence. Pour se remettre de cette déconvenue, son amie Melda l'emmène se ressourcer lors d'une retraite de yoga. Malgré sa réticence au début, il v croiser Lydia, une belle chanteuse qui pourrait changer sa vie et l'aider dans son développement personnel. Mais comme on peut le voir en ouverture du film (avec Farit en larmes sur un fauteuil roulant), la finalité pourrait être tragique...

La rencontre de Pinar Deniz et Boran Kuzum

Le Cataclysme de l'amour devrait donc attirer les abonnés pour son histoire romantique et dramatique. Mais également pour la présence au casting de Pınar Deniz. La comédienne interprète dans le film Lydia. Avant cela, elle avait été remarquée dans une autre production Netflix. En effet, la comédienne est du casting de la série Love 101. Dans celle-ci, des adolescents à problèmes voient la seule professeure qui les soutient sur le point de changer d'établissement. Pour la faire rester, ils vont tout faire pour qu'elle tombe amoureuse et ne quitte plus la ville. C'est donc Pinar Deniz qui incarne cette professeure tandis que Kaan Urgancıoğlu (Reste la vie) joue l'homme qui pourrait la faire rester.

Face à Pinar Deniz, la révélation du Cataclysme de l'amour devrait être Boran Kuzum, qui incarne Farit. Il ne serait pas surprenant que ce duo marque les esprits des abonnés. Le film est à découvrir sur Netflix à partir du 20 juin.